Urgente: protesta para exigir inclusión de mano de obra local en la Refinería de Barrancabermeja

Por tercer día consecutivo, trabajadores tercerizados de la industria petrolera en Barrancabermeja, adelantan bloqueos en las puertas de acceso a la Refinería para exigir la inclusión de mano de obra local.

Según Jhonny Franco, líder de las protestas, pese a que se habían establecido acuerdos con Ecopetrol y empresas contratistas, se sigue desplazando la mano de obra local.

“Hay varias problemáticas, que están generando que no se tenga en cuenta al trabajador barranqueño. Hay empresas trayendo personal foráneo y en nuestra veeduría estamos viendo que gente de afuera aparece con carta territorial sacada este año y es grave. En nuestra tarea nos encontramos gente que tiene cartas donde la Acción Comunal les da carta y las personas no viven en esos barrios. Y a esa gente que viene de afuera la están contratando, desplazando al trabajador de acá”, dijo.

A eso, según el líder, se suma la inconformidad del gremio de conductores de vehículos pesados, “a los propietarios de acá no los tienen en cuenta, no les están dando cargue; hay una empresa de Barranquilla que está trayendo las mulas de afuera pero a los barranqueños no les dan participación y hay propietarios que aún están pagando sus vehículos. Esto ha generado una crisis de trabajadores, de bienes y servicios”, explicó.