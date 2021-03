Continúa la carrera contra el tiempo para detener los devastadores efectos que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en Barrancabermeja, Colombia y el mundo.

Por eso, las autoridades distritales avanzan con el plan de vacunación y este fin de semana la Secretaría de Salud anunció que todo el personal de salud y el talento logístico de primera línea, que se encuentra en la fase I de este plan, ha sido inmunizado tras haber iniciado con la estrategia para este propósito el pasado 2 de marzo.

“Estamos por estos días terminando este proceso con el talento humano de todos los profesionales del área de la salud en Barrancabermeja”, indicó el titular de la Secretaría de Salud, Luis Fernando Castro.

Asimismo, la aplicación del biológico inició de forma alterna con los adultos mayores de 80 años, que en la ciudad suman 5.463 personas, según el Sistema Integrado de Información para la Protección Social, Sispro.

“Hemos estado vacunando personas del listado de los 132 adultos mayores de 80 años que están en los centros de bienestar del distrito. De este listado, vacunamos 108 personas”, afirmó el funcionario.

Al respecto, Castro explicó que los 24 adultos mayores restantes no recibieron la vacuna pues no cumplían con alguno de los requisitos, que son no presentar quebrantos de salud al momento de la inmunización y no haber tenido COVID-19 en los últimos tres meses.

“Los biológicos que estamos aplicando han sido probados a nivel mundial, por millones de personas, acá no estamos experimentando con ninguna vacuna”, recalcó el secretario de Salud del Puerto Petrolero.

Plan de vacunación

El pasado 2 de marzo, 13 días despúes que en Colombia, se aplicó la primera vacuna contra la COVID-19 en Barrancabermeja. El primer lote de 1.287 dosis llegó para 975 profesionales de la salud y 312 personas de apoyo asistencial que están al frente de las cuatro unidades de cuidados intensivos que funcionan en la ciudad.

Para esta primera fase también se tuvo en cuenta a los profesionales del laboratorio molecular que procesa las muestras y los profesionales que toman las mismas.

En la ciudad están habilitados tres puntos para la aplicación del biológico: el Hospital Regional del Magdalena Medio, la Clínica Magdalena y la Policlínica de Ecopetrol.

Cabe recordar que el Plan Distrital de Vacunación en Barrancabermeja contempla cinco etapas. La segunda incluye a las personas entre los 60 y 79 años de edad.

Los profesionales de la salud que no hacen parte de la primera línea en la lucha contra la COVID-19 también están priorizados para recibir la vacuna.

“En la etapa 3 estaremos vacunando a la población entre los 16 y los 59 años con patologías como insuficiencia renal, hipertensión arterial, diabetes, Epoc, tuberculosis, pacientes trasplantados, con asma y con aquellas patologías crónicas que afectan a la población”, precisó el secretario de Salud Distrital, Luis Fernando Castro.