El pasado viernes 11 de noviembre se cumplieron 15 días de cierre de la Transversal del Carare, luego de un deslizamiento de rocas ocurrido en el kilómetro 8, en la vía que comunica a los municipios de Landázuri y Cimitarra.

En la zona, grandes piedras se mantienen en la calzada, impidiendo el paso de peatones y todo tipo de vehículos. Habitantes denuncian que los trabajos para restablecer el paso no avanzan, “Esa gente tiene una sola maquina abajo y dos en la montaña desprendiendo roca, pero mire las imágenes el panorama sigue siendo igual; la vía con las rocas y la gente sufriendo porque no hay vía”, dijo un habitante de Landázuri.

Las comunidades aseguran que el cierre ha generado afectaciones económicas, “los comerciantes están muy preocupados porque entra diciembre y hay 200 mil personas que dependemos de la vía, que económicamente estamos haciendo un sacrificio económico impresionante y resulta que los productos que transitan por acá se han incrementado casi en el 200% en su valor, acá baja comida de Boyacá por la parte de la costa, Medellín y ya hay un incremento exorbitante porque tienen que dar un recorrido 50 veces mayor que el que hacen pasando por aquí”, dijo Ariel Hernández, veedor ciudadano.

Es por eso que piden al Gobierno Nacional que se abra una vía alterna favorable para ellos, que permita que comerciantes y ciudadanos se desplacen sin aumentar considerablemente el tiempo de recorrido entre ambos municipios.

“Lo que pedimos es que se preocupen por buscar una solución de la vía alterna, que no sean indiferentes y busquen soluciones claras ya llevamos quince días y no hay una solución que realmente favorezca a las comunidades”, expresó Carmenza Archila Ruiz, veedora ciudadana.

Denuncia afectaciones en su predio

Para pasar el derrumbe, comunidades hacen un recorrido de al menos 15 minutos, en el que sortean peligros. En el camino, deben atravesar una quebrada, subir la montaña para llegar hasta el kilómetro 10 y allí hacer un trasbordo que los lleve hasta el municipio de Cimitarra.

En el recorrido deben atravesar el terreno de Adriana Holguín, quien vive a tan solo a 20 metros del lugar donde ocurrió el derrumbe. La mujer asegura que los cultivos de cacao que tiene en su predio, se han visto afectados, ya que se convirtieron en un lugar de tránsito constante de personas.

“Hay más de seis caminos en mi predio y me están afectado los cultivos, yo hice una solicitud para siembre y mejoramiento del cultivo y en menos de un tiempo estoy siendo afectada y no veo ningún tipo de ayuda de ninguna institución; no me han hecho ninguna atención ni de la contratista que quedó de venir a hablar conmigo y no se ha acercado”, dijo la mujer.

No hay trabajos en la vía alterna

En un recorrido que hizo el veedor ciudadano Ariel Hernández, se evidencia el estado en que están las carreteras que la comunidad plantea como alternas, para dar una solución temporal a la incomunicación vial entre los dos municipios; que son el trayecto del kilómetro 21- Vereda Morales y el sector de Loma Linda; y entre kilómetro 10 y el sector de Morales.

En las vías, pese que se había anunciado que habría maquinaria para adecuar el camino, según el veedor aún no se inician trabajos, “nos habían dicho que había una maquina contratada que iba ir trabajando en la vía alterna en el kilómetro 21 – Pedregal- la Azufrada -Morales, pero hicimos el recorrido a pie en el sector y no vemos ni maquinaria ni trabajos hechos”, dijo el veedor.

Esta vía, según los líderes, permitiría el tránsito entre los dos municipios sin afectar el tiempo de recorrido. Sin embargo, en la resolución 04193 del 9 de noviembre de 2022 el Invias determinó que el cierre de la Trasversal del Carare se extenderá hasta el próximo 29 de diciembre y establece como vía alterna la ruta Landázuri – Vélez- Barbosa- Bucaramanga-Lebrija-La Lizama- Puerto Araujo.- Cimitarra.