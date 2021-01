Líderes del municipio de Sabana de Torres encabezaron ayer una protesta, que tenía como fin dar a conocer su descontento por el manejo que ha tenido la obra de la Villa Olímpica.

Según las quejas, estos son trabajos que ya están próximos a cumplir los tres años y no se ven avances significativos.

Incluso, algunos de ellos se atrevieron a señalar que hay temor entre la propia comunidad por el hecho de que esta obra pueda convertirse en un ‘elefante blanco’ en el municipio.

El exconcejal Pablo Avendaño explicó que los costos en esta obra ya superan los $9.000 millones y la sola cancha, que costó $4.000 millones está mal diseñada.

“Aparte de eso se han presentado muchos inconvenientes con la contratista por el pago de seguridad social e incluso de prestación de servicios. Hay personal que no está asegurado.

Esto se va a convertir en un elefante blanco porque no tuvo la proyección que debió tener. La Villa Olímpica no tiene entrada y puede llegar a quedar abandonada, ya que hoy no hay ni quién vigile esta obra”, dijo Avendaño, miembro de las veedurías municipales.

Los líderes realizaron una marcha, que partió desde las 8.00 de la mañana del centro de la localidad y desembocó en el centro deportivo que está en construcción.

José Florián, presidente de las Veedurías en Sabana de Torres, hizo un llamado a las autoridades ante el incumplimiento del contratista.

“El llamado es a que nos ayuden con esta obra, porque hay una inversión grande y vemos que los trabajadores están sin salarios, sin dotación, etc.

Queremos que nos ayuden a solucionar esta situación y las autoridades municipales, regionales y nacionales deben poner sus ojos aquí”, dijo Florián,

Según explicaron los líderes, la obra estará paralizada hasta tanto la contratista se ponga al día con los trabajadores. Se esperaba para ayer en la tarde un pronunciamiento de la firma que ejecuta las obras, pero no hubo respuestas frente a los cuestionamientos.