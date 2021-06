No obstante, la Alcaldía de Barrancabermeja aseguró que el video no corresponde alguno de los túneles de Isagen y afirmó que no se ha recibido ningún reporte de un hecho similar.

En diferentes redes sociales se ha compartido el mismo contenido, pero con diferentes versiones, como en la que se asegura que todo sucedió en un túnel sobre la vía Buenaventura y Cali. Tampoco es cierto.

Este incidente posiblemente habría sucedido en el túnel La Planicie en Caracas, Venezuela. No hay información oficial al respecto, por lo que se desconoce cuándo fueron captadas las imágenes, así como la identidad y el estado de salud de la persona involucrada.

Lea también: El video del policía que se debate entre la vida y la muerte tras los disturbios en Bucaramanga.