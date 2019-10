El 21 de octubre de 2018 Barrancabermeja fue testigo de una de las catástrofes naturales más dolorosas que se han presentado en la región en los últimos años: El alud de tierra que se registró en el asentamiento humano Altos de Bellavista.

En aquel sector ubicado al lado del barrio San Silvestre y perteneciente a la comuna tres de la ciudad, hacia las 4 de la madrugada, mientras la gran mayoría de habitantes dormía, un deslizamiento de tierra sepultó tres ranchos de la zona, lo que acabó con la vida de 5 menores de edad y 4 adultos.

Después del trágico hecho, las autoridades evacuaron más de 25 hogares de estas viviendas de invasión debido al gran riesgo que representaba permanecer allí.

Sin embargo, casi un año después de la tragedia, gran número de personas continúan allí exponiendo sus vidas. Además, ante las fuertes lluvias que se presentan por estos días, el riesgo de deslizamiento se hace mayor.

Por esta razón, la Administración Municipal actuó en pro de prevenir que la ola invernal vuelva a cobrar víctimas. Así lo manifestó el secretario de Gobierno (e) Reinaldo Beleño:

“Analizamos la situación que se está presentando en el sitio en estos momentos, evaluamos y llegamos a la conclusión que existe un peligro inminente sobre las personas que aquí residen, tenemos los conceptos técnicos del Comité, que debido a la ola invernal es posible que se repitan los hechos luctuosos que se presentaron hace un año.

“Esta administración ha sido muy respetuosa con los derechos de los demás, y en ese sentido hemos llegado primero socializar con todas aquellas personas que se encuentren aquí. Hemos procedido a ordenar la demolición de aquellas viviendas que no se encuentran ocupadas. Entendemos la problemática de vivienda que atraviesa nuestro territorio, pero de igual manera tenemos claro que por esta situación no podemos ingresar a cualquier sitio que represente un riesgo”, dijo Beleño.

Por su parte uno de los afectados comentó su actual situación y a lo que se tendría que enfrentar en caso de ser desalojado.

“Como a las 6:30 de la mañana llegaron la Alcaldía con otras entidades y destruyeron todos los lotes que estaban vacíos. También nos dijeron que en una o dos semanas venían a desalojar a las casas que están habitadas.

“En caso que hagan eso, no sabemos qué hacer, el Gobierno no nos brinda la oportunidad de tener un lote, una casa, o una oportunidad de tener cómo conseguir una vivienda. Nos van a dejar en la calle porque la verdad no sabemos para dónde más coger. Esperaremos a ver qué pasa en los próximos días y ver qué opciones nos dan para una vivienda digna”, dijo.

Es importante recordar que el pasado mes de julio los sobrevivientes de la tragedia realizaron protestas en contra de las promesas que les habían realizado y que nunca se cumplieron.

Según ellos, estas ilusiones que les sembraron nunca llegaron a convertirse en realidad, por lo que se vieron obligados a retornar al lugar en el que perdieron la vida casi una decena de personas.

La Alcaldía reiteró a través de un comunicado el llamado a que la comunidad evite tomar o comprar predios que se encuentran en zonas de alto riesgo o que sean de propiedad del municipio.

Esta acción administrativa contó con el apoyo de la Policía Nacional, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Electrificadora de Santander, Eduba, organismos que integran el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre, y las secretarías de Gobierno, de Medio Ambiente y de Infraestructura.