Desbordamiento de dos quebradas causa zozobra en Puente Sogamoso

Con el agua en las rodillas conviven desde el jueves cerca de 100 familias del corregimiento Puente Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches, tras torrenciales lluvias que cayeron sobre el área rural en las últimas horas.

Una de las zonas más afectadas es el barrio España, donde nada pudieron hacer los cerca de 300 residentes para calmar la fuerza de las aguas, que se metió a las casas sin ninguna consideración.

Alix Cáceres es una de las personas afectadas, quien ayer pedía ayuda a los entes municipales, ya que afirma que perdió no solo muebles y enseres, sino el mercado que tenía para el resto del mes.

“Estoy en una situación difícil, soy una mujer sola, tengo un hijo y todo se me fue con el agua... el mercado, todo. Esta inundación me dejó en la calle y no tengo ni dónde dormir”.

“Acá no podemos seguir si sigue lloviendo así. Necesito que el Municipio me ayude con un techo o un hogar de paso, un sitio donde estar con mi hijo mientras se calman las lluvias”, dijo en medio de lágrimas la mujer, en la acera de su vivienda.

Quebradas se desbordaron

Según explicaron fuentes de los organismos de socorro de Puerto Wilches, la cantidad de agua que ha caído esta semana sobre la zona rural del municipio provocó el desbordamiento de dos quebradas.

Asimismo, según el Comité Municipal para la Prevención de Desastres, es muy probable que continúen las lluvias de manera copiosa, por lo cual hacen el llamado a las familias, no solo de este corregimiento, sino de las riberas del río Magdalena, para que estén alertas a cualquier situación.

“Recibimos una llamada en la que nos manifestaban que por las lluvias el agua se había metido a las casas. Esto por el desbordamiento de las quebradas La Cascajera y El Carayo, afectando cerca de 130 viviendas del corregimiento Puente Sogamoso, específicamente en el barrio España”, dijeron las fuentes.

Además, miembros del Consejo de Riesgo y Desastres, así como organismos de socorro de la región trabajaron “en el censo de las familias afectadas para empezar con la tarea de brindar ayudas necesarias”, señalaron ayer fuentes de socorro de la zona.