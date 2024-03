Dejan en claro que el mototaxismo no va más

El secretario de tránsito del Socorro, Wilson Chacón Franco, y demás autoridades sostuvieron una reunión con los representantes de los motodomiciliarios.

Aspecto de la reunión que se desarrolló en el Concejo Municipal del Socorro, entre las autoridades de tránsito y los representantes de motodomiciliarios. (Foto: Luis Fernando Martínez V/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Aspecto de la reunión que se desarrolló en el Concejo Municipal del Socorro, entre las autoridades de tránsito y los representantes de motodomiciliarios. (Foto: Luis Fernando Martínez V/VANGUARDIA LIBERAL)

Debido a la inconformidad que ha generado en los motodomiciliarios, los más recientes controles efectuados por las autoridades de Tránsito en el municipio del Socorro, hizo que las autoridades realizaran una reunión en la que se debatieron varios aspectos.

En el desarrollo de la reunión, efectuada en el Concejo municipal y a la que acudieron algunos motodomiciliarios, autoridades de tránsito, una representante de la personería y un veedor ciudadano, las partes involucradas dieron a conocer las inquietudes así como la norma que rige la legalidad frente al servicio del motodomicilio.

“Nosotros pedimos respeto, queremos que nos dejen traba-jar y que no nos discriminen, porque es lo que han venido haciendo con nosotros desde hace varios años, no solo las empresas de transporte público merecen respeto por tener muchos años laborando en el Socorro, nosotros también somos trabajadores y merecemos respeto”, afirmó en una de las intervenciones uno de los motodomiciliarios.

Por su parte, la autoridad de tránsito afirmó que por parte de la Policía no se aceptarán más asonadas durante los controles que se ejerzan para combatir la ilegalidad en el servicio, así como el mototaxismo, actividad prohibida mediante norma a nivel nacional.

Es de resaltar que a pesar del encuentro los asistentes se mostraron inconformes puesto que según indicaban no se ha deja-do a un lado el estigma del mo-totaxismo, y que por el contra-rio otros aspectos como la informalidad no se está combatiendo como se debería.

“El Socorro no tienen tanta ca-pacidad de empleo por eso lo que se debe hacer es controlar el servicio pirata, que ha ido creciendo y a eso si no le prestan atención, solo atacan a quienes si estamos en la formalidad porque nos unimos a una empresa sea cual sea”, sostuvo un domiciliario.

Pedro Amaya Cepeda, vocero de los motodimiciliarios, sostuvo que “no hubo una socialización del decreto que van a sacar, lo que hicieron fue lo mismo de siempre hablar del mototaxismo, vinimos fue a hablar de empresas de motodomiciliarios, para todo el mundo hay derecho a trabajar, pero con un decreto nos limitan a trabajar, en un futuro las empresas de motodomicilio se van a acabar, ya que el decreto no rige para todos”.

Lo que dice el secretario de tránsito

Wilson Chacón, secretario de Tránsito del Socorro, indicó que “nuevamente les explicamos a los representantes de motodomiciliarios que ellos ejercen un servicio de domicilios en moto, lo cual no permite el mototaxismo y eso no se lo inventó la administración actual ni la anterior, por eso existe el decreto 2961 reglamentado por el Ministerio de Transporte, lo único que hacemos es aplicarlo en el Socorro, se tiene cierta incomodidad por las canastas que a través, eso no va a impedir que se ejerza la actividad lo que queremos es que no se continúe prestando el mototaxismo. Hago un llamado para que ejerzan la actividad comercial que no se puede negar a nadie, pero tiene que regirse bajo unos parámetros y definitivamente no se permite el mototaxismo, y se tomarán otras medidas para corregir una actividad que prestan unos señores informales y vamos a dictar unos talleres de capacitación”.