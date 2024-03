Hospital de Oiba no estará listo hasta dentro de dos meses

El alcalde Johnny Peñaloza Niño había anunciado que el 28 de julio estarían concluidas las obras. Ahora el gobernador, Richard Aguilar Villa, dice que faltan dos meses y medio.

Pese a que se había anunciado el 28 de febrero de 2015 por parte de la alcaldía de Oiba, que las obras estarían terminadas en cuatro meses, este plazo no se cumplió; la comunidad residente en esta localidad y usuarios del hospital esperan que pronto se dé al servicio el hospital, pero completo. (Foto: Luis Fernando Martínez Vargas/VANGUARDIA LIBERAL)

En dos meses y medio, los habitantes del municipio de Oiba tendrían el mejor hospital de la provincia Comunera, una vez culminen las obras de modernización y la dotación de la ESE San Rafael que se desarrollan con recursos del Contrato Plan Santander y presentan un avance del 90 por ciento, dijo el gobernador Richard Aguilar Villa, después de hacer un recorrido por este establecimiento de salud.

“Verdaderamente estoy maravillado del avance de las obras y del hospital que le vamos a dejar a los oibanos; solo falta concretar la inversión adicional de $1.255 millones, que ya tenemos asegurados para terminar el área de consulta, el cuarto piso e instalar otros servicios”, dijo el Mandatario, quien agregó que los habitantes de este municipio “van a tener un mejor hospital, me atrevo a decir que el mejor, porque son cuatro pisos totalmente nuevos para los ciudadanos”. Habitantes de Oiba y usuarios del hospital, solicitaron al gobernador, que no vaya a inaugurar obras inconclusas, y sin garantizar su dotación, para no dejar elefantes blancos.

Obras ejecutadas

Los trabajos que actualmente se adelantan en este hospital consisten en: adecuación de la recepción, construcción de salas de atención médica, instalación de planta eléctrica con sistema de transferencia automática de cableado estructurado, ascensores y ajuste de los diseños de las redes hidrosanitarias y eléctricas, y una red contra incendios.



En estos días las obras se encuentran a media marcha y se espera que el Ministerio de Salud, desembolse los recursos necesarios para culminar esta importante obra, ya que los usuarios se quejan en especial por la sección de urgencias, ya que donde actualmente funciona no ofrece comididad ni es el sitio más adecuado para prestar este inminente servicio.