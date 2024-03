Iniciaron celebración de los 55 años de la ENSO

En el marco de la VII Semana Cultural y Deportiva Pedro Alcántara Lizarazo, se rendirá homenaje a la institución formadora de maestros.

Ayer, más de 1.000 alumnos de la Escuela Normal Superior Oiba iniciaron con un desfile la celebración de los 55 años de servicios de la Institución educativa, desarrollarán una variada programación. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Con un desfile y una acción de gracias, celebrada en el templo San Miguel de Oiba, se dio inicio a la programación de la celebración de los 55 años de la Escuela Normal Superior Oiba.

Desde hace varios meses el rector Iván Alirio Suárez Jaimes, profesores, alumnos, administrativos, padres de familia y exalumnos vienen programando la celebración de estas efemérides de uno de los colegios más importantes de la provincia comunera.

En el marco de esta celebración se desarrollará la VII Semana Cultural “Pedro Alcántara Lizarazo” institucionalizada por la alcaldía municipal, que rinde homenaje a la Escuela Normal Superior.

Al respecto el rector de la Institución, Inván Alirio Suárez Jaimes, sostuvo que se van a realizar una serie de eventos de tipo cultural, académico, deportivo y se tiene previstas unas condecoraciones a profesores y personal administrativo que lleva laborando en la Normal varios años, y un emotivo encuentro de exalumnos con los cuales se tiene prevista una variada programación “Invito a toda la ciudadanía para que se vincule activamente con estos eventos, y rodeemos a la familia normalista en esta fecha especial, demostrando el sentido de pertenencia con la institución ”.

Programación

Domingo 9 de agosto 8:00 a.m.



Inicio VII Semana Cultural



9:00 a.m. Festival gastronómico



3:00 p.m. Concurso de comparsas



7:00 p.m. Noche de talento oibano.



Lunes 10 de agosto



8:00 a.m. Torneo de microfútbol



2:00 p.m. Integración deportiva, voleibol mixto, coliseo Cacique Poima. Martes 11 de agosto



6:00 p.m. Desfile de faroles “senderos de luz 55 años”; 7:30 p.m. Serenata en honor a la ENSO.



Miércoles 12



6:30 a.m. Eucaristía; 7:45 a.m. lanzamiento del libro sentimientos, de Leonor Naranjo C



8:45 a.m. Inauguración de la feria de la ciencia



3:00 p.m. Concurso de revistas “la vida es un carnaval”.