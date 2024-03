Confines se viste de feria ganadera, artesanal y folclor

Ayer se dio inicio a la XX Feria Ganadera, Comercial y Artesanal; al XVII Festival folclórico y deportivo y a la V muestra agropecuaria, eventos organizado por la Alcaldía y la junta de festejos.

Hoy el acto central en el marco de las ferias y fiestas de Confines, será la gran cabalgata que partirá del sitio El Macanillo y recorrerá unos hermosos parajes naturales, para culminar en el casco urbano. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Hoy el acto central en el marco de las ferias y fiestas de Confines, será la gran cabalgata que partirá del sitio El Macanillo y recorrerá unos hermosos parajes naturales, para culminar en el casco urbano. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

El alcalde Marcos Prada Jaimes y la Junta de Ferias invitan a todos los santandereanos y confiteños para que asistan durante este puente festivo a las tradicionales ferias y fiestas de esta pujante población de la provincia Comunera.

“Esperamos que vengan y participen activamente de las festividades que se han programado, ayer iniciamos con una alborada musical, una jornada deportiva que incluyó una maratón de juegos de mesa, la muestra artesanal y una serenata”.

Para hoy se tiene prevista la gran cabalgata, evento al cual la primera autoridad invitó a los caballistas de la Hoya del Río Suárez y de toda la provincia para que “me acompañen de esta bonita actividad, que partirá a las 10:00 a.m. del sitio El Macanillo, y esperamos que luego disfruten de las comparsas, carrozas y el lunes el homenaje que rendiremos a los campesinos en su día”.

Programación

Agosto 15



8:00 a.m. jornada deportiva; 10:00 a.m. Cabalgata; 2:00 p.m. recibimiento de colonias; 3:00 p.m. Muestra de música carranguera; 9:00 p.m. verbena.



Domingo 15 de agosto 8:00 a.m. Final microfútbol, Feria comercial ganadera; 9:00 a.m. Teatro grupo Dante; 12:00 m. Muestra gastronómica y artesanal; 3:00 p.m. Corraleja; 9:00 p.m. verbena popular.