Retraso en recolección de basuras por mal tiempo en Santander

Un retraso en la recolección de basuras se generó en el Socorro y otros municipios de la provincia Comunera, debido al mal tiempo reinante, y al pésimo estado de la vía que conduce al relleno de San Gil.

Enterrados en el fango quedaron varios vehículos de la empresa Sespa Universal y de otros municipios, que disponen en el relleno sanitario de San Gil. La recolección de basura está lenta. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Ingrith Yohana Ortiz, directora comercial de la Empresa Sespa Universal, informó que debido a las lluvias que se han presentado en todo el país que no han sido ajenas a la provincia comunera, se presentó el atascamiento de varios vehículos en la vía que de San Gil conduce al relleno sanitario, donde se registró lluvia por más de 14 horas y deterioró la vía, “pese a que está dispuesta una retroexcavadora en este lugar para atender las emergencias, ha sido dispendioso el acceso de los carros de disposición final”.

En otro de sus apartes dijo que debido a este incoveniente se retrasó la recolección de basura en “algunos barrios, no han sido todos, y por ende nos hemos demorado en pasar a recoger los residuos, pese a que es día de papel e inorgánicos, no es tanto el peso sino el volumen el considerable, y los 3 carros que tiene la empresa disponibles se llenan bastante rápido, por tal motivo se puso a operar otro vehículo, pero la cantidad de residuos ha sido bastante elevada y los otros carros no han podido salir del atascamiento”.

Hizo un llamado a la comunidad para que tenga paciencia “mientras se disponen planes de contingencia, y se normaliza la recolección”.