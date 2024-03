Elegido presidente del Concejo en Socorro para 2019

En el marco de las sesiones ordinarias del Concejo de Socorro, los funcionarios eligieron la nueva mesa directiva para 2019, donde resultó elegido presidente, José Yesid Guinand Calderón.

En medio de las sesiones ordinarias y por medio de un proceso democrático, José Yesid Guinand Calderón fue elegido presidente del Concejo para el periodo de 2019. (Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL )

“Una de las metas en mi vida era llegar a ser Concejal de mi municipio y más allá de eso, presidente del mismo. Agradezco al voto de los demás concejales, en medio de un proceso democrático. Por lo pronto soy el presidente electo, para dicho cargo a partir de 2019”, dijo Guinand Calderón a este medio.

A su vez aseguró que continuará con el control político y pidió a los socorranos que juzguen los hechos, pero no sobre supuestos; “juzgaré bajo el control político necesario. Quiero aclarar que no tengo aspiraciones políticas para las próximas elecciones y tampoco hago esto para una futura candidatura. Lo hago por compromiso con la capital comunera como un hombre transparente que he sido y seguiré siento”.

El joven concejal habló a propósito de la visita del presidente Iván Duque, donde agradeció al mandatario por la visita al municipio y ratificar su compromiso con los santandereanos.

“Eso demuestra que durante su gobierno irá en serio con Santander. También, los Ministros han demostrado interés en apalancar recursos y mi cercanía con ellos generará ganancia para el Concejo, la Administración y el pueblo entero”, indicó Guinand Calderón.