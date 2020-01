Gobiernos locales y departamental se unen para evitar que la sede de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, se vaya del municipio de San Gil. La principal problemática parte de que el claustro no tiene sede propia. Ante esto, la alcaldesa del Socorro, Claudia Luz Alba Porras, anunció que dispondrá de un terreno en el municipio para construir las instalaciones de las UTS y así evitar que se vaya de la región.

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, se reunió con el consejo directivo de las Unidades con el fin de manifestar su intención de no cerrar la sede de San Gil. Por su parte, Porras compartió la postura del mandatario. “Los estudiantes no deben desplazarse de las provincias para desarrollarse como profesionales. Por el contrario, hay que fortalecerlos y no seguir fracturando de alguna manera su situación económica al tener que desplazarse a las grandes ciudades”.

La mandataria “extendió su brazo” como símbolo de amistad al alcalde de San Gil, Hermes Ortiz Rodríguez, para seguir fortaleciendo la educación en la región sur de Santander. Opinó que lo que se necesita es una integración regional, con el respaldo del gobierno departamental.

“Pueden contar con todo el acompañamiento técnico que se requiera. Todo esto porque las provincias merecemos que nuestros estudiantes se queden en sus municipios y no afecten su situación económica e incluso su calidad de vida”, expresó la alcaldesa del Socorro, Claudia Porras.