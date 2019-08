¿Cómo va la obra?

Hasta el momento están terminadas las estructuras hidráulicas, filtros, manejos de aguas y un cambio de alcantarilla para mejorar el sistema de drenaje: “Hemos hablado con la empresa que está enviado agua al sector para optimizar el sistema. Podemos enviar los ductos por alcantarillas de 36 pulgadas para que no queden sobre las vías y no haya riesgo de romperse. Encontramos mangueras rotas, añadidas con cauchos o pegamento de plástico y esto no debe ser así, teniendo la oportunidad de mejorar el sistema”. Contó además que la vía subirá un aproximado de 30 centímetros del nivel. A su vez que se tendrá que hacer una reunión con residentes del sector para estudiar la forma en que las entradas a las fincas sean más estables, es decir cambiar el sistema que soporte y funcione como conducción de aguas.