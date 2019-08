Vanguardia informó que los proyectos de adecuación en algunas vías del Socorro estaban detenidos, al parecer, por el embargo de las cuentas del municipio por parte del gobierno departamental. El estado de las mismas sigue empeorando y vecinos temen que las vías socorranas vuelvan a ser un camino de herradura.

José Antonio Acosta, residente del barrio Chiquinquirá, dijo a este medio que teme por su negocio, además de que algunos vehículos se han visto averiados por la profundidad de los huecos en el sector: “la calle se deteriora cada día un poco más y no hay control por parte de las autoridades. Uno puede ver el desarrollo de los huecos: empiezan con algo mínimo y de repente se expande que da miedo. ¿Quién vigila esto? ¿Quién hace algo por las calles del Socorro? ¿Qué pasa con la Administración?”, manifestó el ciudadano.

El también comerciante alertó que de no intervenir pronto el sector, la situación podría empeorar y quedar al descubierto, ya no el cemento, sino la tierra que hay bajo este. Añadió que este hecho no es nuevo y que han manifestado en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Planeación, pero en dos años no han recibido respuesta.