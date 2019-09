María Ilba Rodríguez Sáenz es la hermana directora del Asilo San Rafael del Socorro. Durante cuatro años ha llevado una lucha constante para que el numeroso grupo de abuelas que allí residen, sumado al personal que labora, logre tener una calidad de vida mejor, pese a los contratiempos en tema de infraestructura de la casona y a la falta de recursos para sostener a los adultos mayores.

Con bazares, rifas, exposiciones y todo número de eventos, la Hermana poco a poco logra solventar las difíciles condiciones en que se encuentra el lugar: techos quebrados, columnas agrietadas y pisos levantados. En esas condiciones 57 abuelas, 10 empleadas y 4 religiosas, viven día a día con la zozobra de que en algún momento podría ocurrir un accidente y por ende, una tragedia: “las problemáticas del lugar no son una sorpresa. Es algo que se ha venido dando hace varios años y que poco a poco empeora perjudicando la tranquilidad de todos. Lo primero que hay que solucionar es el tema de los techos. Al tratarse de una casona tan antigua, los techos están construidos con caña y sobre estas, teja. Es evidente que amenazan con venirse abajo y esto se da en distintos sectores del asilo: corredores, habitaciones, zonas comunes. También el tema de la capilla es preocupante”.

María Ilba lleva más de cuatro años haciendo frente a las dificultades como representante legal de la institución. A pocas semanas de dejar al Socorro y seguir con su obra en el departamento de Cundinamarca, agradece al pueblo por acompañarla durante los diferentes eventos de recaudos. La religiosa cerró su ciclo con un bazar que logró reunir cerca de 36 millones de pesos. Una mínima parte para los miles que se necesitan para sanear la planta física y administrar las necesidades de allí dentro. “Pagando algunos gastos se nos van al menos 10 millones de pesos. Pero nos quedan 26 que es una ayuda inmensa. Esto se logró con un evento que reunió a gente del sector urbano y rural. Todos se vincularon donando diferentes productos y ayudas económicas. La gente del campo tiene una riqueza inmensa con todos los frutos y productos que cultivan, decidiendo así contribuir pues conocen la necesidad y condición de las abuelitas. Mujeres y hombres colaboraron con su mano de obra y lo que inició con un bazar, se convirtió en una fiesta familiar por una causa maravillosa”.

La representante contó que cerca de un 90% de las abuelas que allí residen presentan condiciones de salud delicadas, además de caracterizarse por ser personas solas, abandonadas y sin respaldo alguno. Dijo que no hay quién las visite, no tienen familia y no hay atención integral. Parte de los dineros recaudados son destinados para sábanas, cobijas, almohadas, toallas, entre otros.