En ocho días el Concejo del Socorro deberá decidir si le autoriza a la Alcaldía entregar de forma gratuita la estructura del antiguo hotel Tamacara a las Unidades Teconológicas de Santander.

El proyecto, que contempla la enajenación del inmueble, dejando por fuera del proceso los seis locales comerciales que están en la parte exterior, posibilitaría la llegada de la institución educativa con una sede propia a la capital de la provincia Comunera y, de paso, le daría punto final a la esperanza que guardaban muchos socorranos de volver a ver el icónico hotel en funcionamiento.

La propuesta pasó por las comisiones de la corporación y será discutida en pleno por los concejales la próxima semana, una decisión que sin duda dividirá a los habitantes del municipio.

Alba Lucía Mantilla, concejal, anunció que votaría negativo, porque siempre se habló de entregar un lote a las UTS para que iniciaran la construcción de su sede en el Socorro y no el hotel. “El Socorro tiene varios lotes viables para que construyan y haya desarrollo”, señaló.

“Dicen que la palabra no es regalar, pero si uno tiene un bien y no es capaz de sacarlo adelante, por qué no se busca gestión para rescatarlo y que vuelva a ser un hotel”, dijo Mantilla, exigiéndole a la alcaldesa Claudia Porras Rodríguez, gestiones en busca a recuperar el Tamacara.

Silvia Rugeles de Rugeles, presidenta de la Fundación Socorranos en Acción, cuestionó la propuesta de Porras, resaltando el valor que tendría para la industria turística y para la competitividad del municipio la recuperación del hotel y no su desaparición, que se terminaría de dar con la entrega del inmueble.

La vocera de la fundación integrada por socorranos residentes en diferentes partes del país expresó que están de acuerdo con la llegada de las UTS, pero el hotel no es la opción ideal. “Somos un municipio pobre y nos oponemos a que regalen los pocos bienes que tenemos (...) Que tomen en arriendo el antiguo colegio La Presentación que cumple con las condiciones”, afirmó.

Ante la posibilidad de darle un nuevo uso a la estructura del antiguo hotel ubicado en el centro histórico del municipio, Otto Cala Ardila, presidente de la sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Santander, contó que a nivel nacional se busca que estas zonas sean dinámicas en materia social, económica y cultural.

Sin embargo, recordó que es necesario avanzar en la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, documento que justamente debe ser la hoja de ruta para el desarrollo de cualquier proyecto en la zona protegida.

Cara Ardila además recordó que cualquier intervención urbanística en el centro turístico del Socorro debe ser aprobada por Patrimonio Nacional y hay que tener en cuenta su historia antes de intervenirlos, en este caso, por ejemplo, que hace unos 50 años ahí funcionaba la Casa del Estado Soberano de Santander.

Si el proyecto es aprobado en el Concejo, se iniciarían otros procesos administrativos. Primero, el desenglobe del predio para separar los locales del hotel y luego la elaboración la modificación del uso de suelos a través del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para permitir el funcionamiento de las UTS.