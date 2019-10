El uso indebido del teléfono celular y la falta de atención por parte de los padres de familia serían los principales generadores de depresión en los menores de edad en el Socorro. Incluso, aseguran actores vinculados en los procesos de enseñanza de los menores en la región, que la depresión generó algunos casos de intento de suicidio. Aunque no hay estadísticas exactas, Vanguardia habló con expertos sobre esta problemática que afecta a la provincia Comunera.

En cifras

En lo que va del 2019, un estudio entre el Ministerio de Salud y la Fundación Saldarriaga Concha estableció que el 4,7% de los colombianos sufre de depresión y un 80% ha tenido entre uno y tres síntomas en algún momento de su vida. Santander no es ajeno al problema pues según determinó el estudio, el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en la población escolar ha aumentado significativamente: alcohol un 38,6% y tabaco un 10,1%, por encima de la media nacional que está entre el 37% y 8,1%, respectivamente.

En cuanto a los municipios, 28 de los 87 tienen una tasa de intento de suicidio mayor que la nacional, es decir una tasa de intento de suicidio por encima de 100 casos por cada 100.000 habitantes.

Rocío Magaly Flechas González, comisaria de Familia del Socorro, dijo a Vanguardia que “ya no puede ser un secreto que nuestros adolescentes, e incluso niños, están sintiéndose solos. Esto lo hemos sabido a través de las psico-orientadoras de las distintas instituciones educativas; incluso aseguran saber cómo acabar con su vida o en algunos casos ya lo han intentado hacer. Hemos encendido la alarma en la capital comunera porque el padre de familia debe entender que no puede ser ajeno a esto. Hay dos cosas ciertas: que los adolescentes están en una etapa difícil y que los padres por lo general deben trabajar. Pero eso no quiere decir que deban sentirse más acompañados, incluso, por un celular”.

Algunos casos

La funcionaria denunció que el teléfono móvil juega un papel importante en temas de depresión y que es este aparato el eje que produce un sinnúmero de emociones. En la última visita que registró a un colegio de primaria pudo confirmar que niños de 5 y 6 años ya tienen un equipo celular con ellos, de media y alta gama. “Es doloroso encontrarse con casos en donde los muchachos se vuelven objeto de lo que sucede en las redes. Por ejemplo, recibí el caso de tres adolescentes que se cortaban sus extremidades. Cuando las entrevistamos de manera individual, la primera nos dijo que lo hacía porque el dolor le generaba placer; la segunda, que porque tenía problemas con su mamá y era la forma de hacerla sentir mal, y por último, una más nos dijo que lo hacía por sus amigas. En Socorro se han disparado las ideas de suicidarse y esto no es un juego. Necesitamos fortalecer lazos entre el Hospital Regional Manuela Beltrán, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, instituciones, universidades y demás sectores para mitigar estos hechos”.

Vanguardia conoció el caso de *Antonio, un joven de 19 años. Dijo que muchas veces se siente deprimido y que radica en un sentimiento interno de soledad: “Es peor cuando llego a la casa; me fumo un cigarrillo y me acuesto a dormir, pero el sentimiento no se acaba. Me hace sentir débil, estancado y frustrado. Hace algún tiempo intenté suicidarme. Me iba a ahorcar. Pero mi mamá me encontró y me salvó. Hay ocasiones en que pienso que era mejor no haber nacido y no me gusta sentir eso, pero no sé cómo manejarlo. No he buscado ayuda profesional porque me da pena hablar de mis cosas y siento que no me van a hacer caso, que tal vez sea una inmadurez mía”.

*Nombre cambiado