En el marco del ‘XIII Encuentro Universal de Escritores’ organizado por la Universidad Libre seccional Socorro, el Instituto Técnico José Rueda de Palmar contó con la visita de tres artistas de la palabra, quienes compartieron con la comunidad estudiantil parte de su obra enmarcada en la poesía, la plástica y la academia. Se trata del escritor bogotano Carlos Fernando Acosta, de la maestra en bellas artes Luz Amparo Moreno y del profesor de idiomas Edward Andrés Zuluaga Hurtado.

“En este conversatorio-taller, los estudiantes del grado 10° pudieron compartir con los visitantes y sus compañeros el fruto de un proyecto de aula titulado “Una poesía apocalíptica”, donde, de la mano del docente de lengua castellana Alexis Silva, y de la interpretación de un videojuego conocido como The Last of Us, los jóvenes escribieron un poema refiriéndose a la temática del fin del mundo. Cada uno de ellos además recibió una lección para perfeccionar la técnica al escribir y además para expresarse mejor en público”, dijo a Vanguardia el docente César Augusto Peñaranda Franco.

Por su parte, el poeta Fernando Acosta, autor del libro ‘Pulsos de la piel’, compartió con los estudiantes sus experiencias como escritor, que han sido influenciadas por un episodio que cambió su vida para siempre: la enfermedad del cáncer. Este hecho inspiró parte de su obra y de su proceso creativo rodeado siempre de poesía: “A los lados de mi cama tengo un arrume de libros de poesía y una pequeña pizarra. Con los libros me inspiro en la palabra y con la pizarra voy haciendo el borrador de lo que después será la obra final. Venir a sitios como Palmar son la fuente de la inspiración por el paisaje y la calidad de sus gentes”.

De igual forma, Luz Amparo Molina manifestó que “como artista plástica me rijo por lo que veo en el ambiente de manera natural y luego, lo que mi visión como artista me permite dilucidar. También con lo que he aprendido, puedo transformar una realidad usando otras interpretaciones en los diferentes estilos artísticos que han surgido en la historia del arte”.

También el profesor Edward Zuluaga motivó a los estudiantes a enamorarse de la lectura usando para ello la temática escatológica del evento: “Una de las formas en las que enfrentaría un apocalipsis zombie sería con la lectura y el conocimiento, porque estas creaturas tienen hambre de los cerebros de la gente y es allí donde reposa precisamente el saber. Pienso que aunque no todo lo que existe está en los libros, sí considero que son una fuente imprescindible de lo que como humanidad hemos aprendido”.

El evento culminó con un pequeño conversatorio, en el que motivaron a la comunidad estudiantil a continuar con la inquietud por la lectura y la escritura y, además, de rodearse de todo aquello que les genere un aprendizaje enriquecedor para su proceso formativo.