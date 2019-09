El suaiteño que erige réplicas de las iglesias más famosas de la región

A César Hernando Pinzón Porras se le ve caminando pausadamente por el centro del Socorro. Sobre su mano izquierda lleva una verdadera réplica de la Basílica Menor del Socorro y sobre la derecha una de la Iglesia de Vélez, Nuestra Señora de las Nieves, aquella famosa por estar “atravesada”.

Con su semblante tímido mira a cada persona a los ojos, las mismas que asombradas caminan distraídos y perplejas ante las obras que lleva César Hernando.

El hombre tiene varias heridas de esas que aquejan el alma y también su físico. Las primeras, porque aunque no terminó sus estudios se describe como un hombre con una profunda sensibilidad por el arte y las estructuras arquitectónicas.

Pero siente que no han valorado su talento. Las heridas de su físico las atribuye a unas profundas cortadas que tiene en ambas manos y que lo han obligado a incapacitarse por mínimo dos meses. Sus dedos pulgares están rebanados: el izquierdo por una cortada que nace a la altura de su muñeca y termina casi en la uña; en la derecha y en el mismo dedo otra que por poco rebana totalmente su yema.

Ninguna se ve mejor que la otra. No puede extender un saludo, tampoco apoyarse con facilidad. Sin embargo poco a poco, pieza a pieza y con mucho esfuerzo sigue erigiendo las réplicas de las iglesias más representativas del país.

Talento

Este suaiteño nació en 1960 y gran parte de su vida la ha dedicado a explorar las cavernas de su tierra sirviendo como guía para propios y turistas.

“Siempre que entro a una es como si fuera la primera vez. Son tan magníficas. Obras perfectas en donde uno siempre encuentra algo nuevo en cada visita. Además me gusta mostrar mi municipio, vender sus espacios, nuestra cultura; que la persona que nos visita quede con ganas de volver”, comenta.

“Cuando estaba en segundo bachillerato, o séptimo, tomó la decisión de abandonar las aulas porque no fue buen amigo de materias como matemática y español. Mientras que sí sentía una conexión especial con el arte, la naturaleza y los espacios arquitectónicos con elementos funcionales y decorativos. De haber estudiado una carrera profesional debió ser arquitectura. Me gusta y creo que con mi trabajo puedo demostrarlo”, asegura el artista.

Como guía turístico, pintando casas y haciendo arreglos en madera, se ha ganado la vida.

Se casó y se separó. No tuvo hijos; por el contrario adoptó la tarea de construir en miniatura enormes edificaciones con una proporción perfecta, además de los detalles en color y partes características.

“Llevo cinco años haciendo iglesias. De la de Suaita he vendido más de 100, así como de Socorro, San Gil, Páramo, Charalá, Vélez, entre otras. Muchos trabajos míos están en este momento en Estados Unidos y Europa. La gente se las lleva no solo como un recuerdo, sino también por la admiración de cada trazo”.

César Hernando explica que las estructuras están hechas en madera triplex y cedro, y que dependiendo de la elegida puede tardar entre una y dos semanas haciéndola. Recuerda que la más difícil es la de su pueblo, pero también la más pedida.

“Para hacer una tengo que ir hasta el lugar: lo visito, lo observo, me fijo en los detalles, los acabados; en aquellos espacios que la hagan ser única. Incluso leo sobre ella, la toco, la huelo... es importante sentir ese realismo. Puede que la dibuje o le tome una foto para guiarme en la construcción”, comenta.

Por la espalda

Eran las 6:00 la tarde y en Suaita ya empezaba a oscurecer. César Hernando llamó a sus niños insistentemente. No estaban todos. Los gatos habían salido de casa y apenas algunos ya habían regresado.

“¡Niños, niños!”, los llamó varias veces. Recuerda que hacía amague de lluvia porque soplaba fuerte el viento y la tarde era fría. Para atraerlos, el hombre de cabello cenizo y ojos verdes fue a la parte trasera de su casa a echarles de comer y a esperar mientras llegaban. Fue cuando sintió un fuerte golpe en su cabeza.

“Por el totazo tan duro yo si imaginé que había sido con una piedra. La vi caer a mis pies justo detrás de mí. Yo noté que alguien estaba escondido detrás de los matorrales y llamé varias veces que saliera y pregunté que quién estaba ahí. Me acerqué un poco y cuando decidí que era mejor devolverme y encerrarme en la casa, un tipo salió con una macheta y empezó a atacarme. En mi afán de quitarle el arma, me dio los machetazos en los dedos. Estuve de buenas porque no me los quitó”, relata.

Luego de un forcejeo, Pinzón Porras logró quitarle el arma a su atacante quien al verse descubierto e indefenso decidió salir corriendo. Según narró, se trataba de un vecino suyo. “Debe estar loco porque nunca le he dado motivos de nada. Ya está puesta la demanda y estoy a la espera de que se haga justicia”, afirma.

Con sus manos llenas de sangre, temblando de miedo e impotencia, corrió hasta la Estación de Policía del pueblo. Herido y a punto de desmayarse, los uniformados lo atendieron y trasladaron al centro médico.

Hoy camina por las calles del Socorro intentando vender las dos únicas iglesias que tiene terminadas, para poderse pagar las atenciones médicas y las medicinas. Según los médicos que lo han atendido, las heridas tardarían en sanar en un promedio de dos meses, sin hablar de las secuelas que le queden luego del tratamiento.

Junto a su mamá, doña Roselia Pinzón, César Hernando se siente protegido. Mira a la seria mujer, le sonríe y dice que es su más fiel admiradora. Ella recuerda que desde niño siempre fue una persona creativa y que se siente orgullosa del hombre que ha criado.

A punto de cumplir 60 años, este artista comunero y con unas manos, aunque lastimadas, pero prodigiosas, solo espera recuperarse y seguir yendo pueblo a pueblo, mostrando lo que con paciencia y talento logra en un pequeño taller en un rincón de su casa.

Si usted quiere conocer su arte, puede comunicarse al número de celular: 3132887906.