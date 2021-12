Durante el fin de año hay un plan que no puede faltar en su cronograma. Empaque maleta y tome su motocicleta, vehículo o bus y diríjase a Guadalupe, donde lo espera la quebrada Las Gachas, con sus jacuzzis naturales.

Según, Nelly López, propietaria del Café de Mi tierra, un reconocido negocio aledaño a 'Las Gachas', durante esta temporada las 'piscinas naturales' están más hermosas que nunca gracias a las lluvias.

"Últimamente las Gachas han estado más lindas de lo normal, eso es porque ha llovido y la corriente de agua ha crecido un poco, los colores del agua están muy cristalinos, y hay bastante visita de turistas durante diciembre", comenta López.

Las Gachas son famosas mundialmente. En este lugar se puede apreciar un fenómeno natural un tanto inusual, ya que en el lecho pétreo de la quebrada desde hace varios milenios se formaron numerosos cráteres que se destacan en las cristalinas aguas, dando forma a los jacuzzis naturales en donde puede disfrutar de un refrescante baño.

Algunos de los visitantes más recientes, comentan que es una experiencia única. Es el caso de María Elvia Yopasa Daza, una visitante de Bogotá.

"Fui la primera Semana de diciembre y nos fue súper bien, viajé desde Bogotá en transporté publico y no hubo ningún inconveniente. El tramo de Oiba a Guadalupe algo complicado por la condición de la vía pero nada mayor. En Guadalupe llegamos de madrugada y la gente es súper cálida. Hicimos el camino y todo es muy lindo", agregó María Elvia.

Por su parte, Catalina Cote Molano, visitó el lugar la semana pasada, y asegura que recomienda la experiencia.

"Me pareció un lugar muy tranquilo y agradable y sobretodo muy económico. En general la finca por donde uno pasa para ingresar es muy limpia. Llegando a la quebrada, como a los lados, no falta alguna botella o lata que dejan los tirada los visitantes pero en general no se ve mucha contaminación", comentó.

Cómo llegar

Ya en el municipio de Guadalupe, hay dos opciones para llegar a Las Gachas; una es por el sitio conocido como ‘El Tirano’ vía a San José de Suaita, y a cinco kilómetros se gira a la derecha, el acceso permite hacer el recorrido en bicicleta todoterreno, motocicleta o un vehículo 4x4.

La otra opción es por la Estación de Servicio de Guadalupe, y se toma un camino destapado, cuyo recorrido a pie es de 45 minutos. Se recomienda usar ropa ligera, no dejar desechos plásticos, no arrojar basura, llevar cámara fotográfica, sombrero y lo más importante estar dispuesto a dejarse maravillar por el paisaje sin igual.