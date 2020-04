Desde hace cinco días la tranquilidad de los habitantes de la ribera del río Chicamocha está en vilo, luego de que un represamiento, producto de un derrumbe, amenazara con desbordarse. Pese a un parte de tranquilidad, un día luego de la emergencia, el alcalde de Jordán, Arnulfo Castro Ferreira, señaló a este medio que una vez más la poceta está en su punto mayor de represamiento.

Vanguardia conoció que el hecho se presentó durante la noche del pasado jueves 26 de marzo, cuando un fuerte aguacero hizo que se deslizara una gran capa de tierra, la cual cayó al río y detuvo su cauce. Frente a esto, los alcaldes de Jordán, Cepitá y Aratoca dieron aviso a las autoridades, quienes declararon la emergencia y ordenaron la evacuación total del primer municipio en mención. Una de las carreteras que comunica al sector urbano con el rural en Cepitá terminó completamente destruida e impedía el ingreso de maquinaria hasta la zona del represamiento.

Más de 300 personas de Jordán fueron evacuadas a un albergue, mientras más de 120 familias permanecían en alerta. Cultivos como melón y tabaco fueron destruidos por el alud de barro y agua.

Castro Ferreira informó que durante este martes se encontraban en el punto crítico de represamiento. “Con Gestión de Riesgo estoy en el punto de San Miguel. Van a traer la maquinaria para realizar un dragado e ir soltando el agua poco a poco”.

Gestión del Riesgo de Desastres manifestó que tomarán acciones necesarias para reducir y mitigar el riesgo de las poblaciones. Explicaron además que las fuertes precipitaciones ocurridas durante la semana pasada produjeron varios represamientos con material de arrastre de las laderas aledañas al cauce del río, por lo que se hace necesario dragar para restablecer la fuerza hidráulica del mismo.

¿Qué dice la comunidad?

Mientras tanto la comunidad se quejó y expresó su preocupación frente al riesgo por el que atraviesan algunas familias. “Hay tres represamientos en el río Chicamocha: el primero es como a 100 metros del puente Pescadero hacia arriba, el segundo como a 300 metros del puente de Cepitá y el otro como a kilómetro y medio o dos kilómetros de ahí hacia arriba. El de arriba es el más grande”.

“Abajo hacen que mueven tierra y dicen que no hay peligro pero el peligro es total. De agua no han disminuido nada. Dicen que ya está solucionado pero eso se trata de mentiras. Estamos en riesgo en Jordán y no se ha gestionado nada. Solo nosotros mismos fuimos al sitio a mirar y no hay nadie trabajando. No hay funcionarios, no hay Policía, Ejército, nada”, se escucha en un audio compartido en redes sociales.

Frente a la petición de la comunidad, el mandatario de los jordanenses espera que la maquinaria arribe en el transcurso de esta semana e intervenga en los puntos más álgidos.