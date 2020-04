Preocupación en el Hospital de Villanueva por falta de material sanitario

Preocupados se encuentran los médicos y enfermeras del Hospital de Villanueva porque, al parecer, no cuentan con indumentaria para combatir una propagación de COVID-19. Incluso dijeron que en días pasados se agotaron los tapabocas, lo mínimo para su protección.

María Luisa Delgado Sánchez, médico del servicio social y obligatorio del municipio, envió un mensaje al Gobierno Departamental y Nacional. “Somos un hospital de primer nivel y no tenemos material en dado caso que se presente una emergencia. No tenemos trajes ni caretas, incluso nos hemos quedado sin tapabocas. Las camas son insuficientes y no hay respiradores. Hacemos lo que podemos, lo que está en nuestras manos, pero se nos agotan los insumos”.

La profesional en salud explicó que durante estos días de aislamiento preventivo sigue funcionando el servicio de urgencias y que el de consulta externa se hace vía telefónica. Todos los servicios de promoción y prevención están pausados.

“Debo agradecer a todos los colegas y profesionales de la salud que siempre están dando lo mejor de sí para favorecer a los seres humanos.

Es muy importante para nosotros que pongan los ojos en Villanueva. Por ahora la población sigue aislada y cumpliendo con las recomendaciones dadas: lo más importante es lavarnos las manos y quedarnos en casa”, puntualizó.