VOCES DE LA COMUNIDAD

Víctor Alfonso Bueno, conductor:

“Considero que ha sido una jornada muy favorable para la economía de todos nosotros. Pese a que no es día de mercado, los taxistas hemos hecho más carreras que un día normal. Ojalá todo esto lo hicieran varias veces en el año, no solo por nosotros, sino por el medio ambiente y por ver a Socorro despejado al menos durante un día”.

Eliécer Bermúdez Díaz, transportador:

“Llevo 10 años como transportador y esta me ha parecido una idea muy buena, porque se nota que Socorro está trabajando en estar a la vanguardia de los cambios y las buenas acciones. El tema no es solo para que el transporte público haga más plata, sino que es algo que nos beneficia a todos como comunidad. Que se siga dando y más seguido”.

Yenny Orejarena, comerciante:

“Me gusta por un día salir a la calle y ver a Socorro tan tranquilo. En tema comercial mi local recibió las mismas visitas diarias. Curioso que vi la gente más tranquila en su diligencia, en familia, se tomaron su tiempo. Me gustó ver el pueblo de esa forma”.

Jerson Rojas, transeúnte:

“A veces uno se encuentra con motociclistas apurados, que se van llevando todo a su paso. Tuve que hacer mis diligencias a pie, pero me fue bien. Incluso uno se da la oportunidad de acomodar su tiempo y ser más preciso en sus diligencias”.

Nora Pérez, conductora:

“Estoy de acuerdo y me siento feliz que nos vinculemos a jornadas así. Nos hemos vuelto muy dependientes de los vehículos para todo. El ir a pie en un municipio como Socorro me sorprendió ver negocios que no conocía. Aproveché para comprar sin la preocupación de tener mi carro parqueado afuera”.

Haiber Rojas, conductor de moto:

“Hoy además de tomarme el día para ir a pie por la orden, lo tomé como decisión propia. Pero me entristece que muchas personas no acataran la norma. En mi recorrido me encontré con particulares transitando. El mensaje es para la comunidad: más que por Ley, que sea parte de nuestro sentido de pertenencia por el pueblo y el medio ambiente”.