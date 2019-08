El Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia del Segundo Distrito de Policía Socorro sigue trabajando en la prevención de que menores sean objeto de mendicidad. Según el último informe, en Socorro no hay casos reportados o denunciados. Sin embargo y con la ayuda de la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, los uniformados previenen hechos como el mencionado.

El intendente Fabio Quintero Duarte, integrante del grupo, dijo a Vanguardia que “venimos trabajando con la campaña llamada ‘Tu ayuda sí, pero no así’.”

“Es claro que a un niño se le puede ayudar, pero no con dinero. Es decir con ropa, comida, entre otros elementos, pero no un aporte económico. Esto es llamado a que no se permita que encontremos niños en situación de mendicidad. Por eso recordamos a la comunidad que cuando se encuentren niños en situación de mendicidad, denuncien ante la Comisaría de Familia o el Icbf”, agregó el intendente.

Quintero Duarte recordó que las consecuencias de que un niño trabaje como mendigo es que puede estar sometido a las inclemencias del clima, la falta de higiene y que no tienen beneficios extra más que explotados por adultos.

Señaló además que los niños son recuperados, conducidos al Icbf y por ende a un hogar sustituto.