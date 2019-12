La artista Denisse Bourne no solo heredó el nombre y apellido de su padre, sino también la inspiración y sensibilidad por el arte. Entre brochas, pintura y sensibilidad, Denisse logró 17 obras llenas de color, formas y otras dedicadas al Socorro. Esta mujer, socorrana por adopción, expone su galería en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata. Con sus ojos expresivos, su tono de voz suave y con sutiles movimientos, habló con Vanguardia.

El recorrido inicia con una obra de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los comuneros. Todas sus obras están trabajadas en acrílico sobre lienzo y acrílico sobre madera. “Me encanta pintar, es realmente algo que hago porque amo el arte. Fue mi yerno quien me propuso una exposición y estaremos dispuestos al público hasta el próximo 17 de diciembre”.

Bourne contó que le gusta jugar con el color, con las profundidades y arriesgarse a lo que surja, tal cual lo hacía su padre. Suspiró diciendo que el haberlo visto pintar sembró en ella una pasión y un estilo de vida. Así también se esfuerza por plasmar obras que le inspiren alegría, libertad, felicidad y evoquen la naturaleza y los sentidos.

“Me gusta traer un nuevo concepto y eso la gente lo ha notado. Me dicen que es arte que no habían visto en Socorro y una apuesta al modernismo. “Esos colores no se ven por aquí”, me dijo un señor. Me emociona eso y a uno como artista qué mejor pago que la admiración y la crítica por su trabajo”, dijo.

Durante cuatro días más, propios y turistas podrán visitar sus obras en la sala máxima de la Casa de la Cultura. Algunas de las pinturas están dispuestas para venta.