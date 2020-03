La especulación produjo pánico y desinformación en toda la región sur del departamento, así lo señaló el gerente del Hospital Regional Manuela Beltrán, Ariel Jiménez Escobar. El directivo reiteró que hasta el cierre de esta edición no había ningún caso registrado de COVID-19 en el municipio. Además, informó sobre las nuevas directrices que el centro de salud aplicará a partir de hoy y que usted deber tener en cuenta.

El Hospital del Socorro presta servicio a más de 30 municipios, entre las provincias de Guanentá, Comunera y Vélez. Desde el momento de la declaratoria de pandemia global, el Hospital no ha actuado como ente de vigilancia y control, pero sí presta servicios a la persona que lo requieran. “Las Secretarías de Salud de cada municipio tienen la responsabilidad de hacer seguimientos a su comunidad. Nosotros hacemos examen a pacientes sintomáticos. No alarmemos y no pensemos que porque tengo gripa ya la entidad tiene la obligación de hacer la prueba de COVID-19. No es de esa forma, no es a capricho de los ciudadanos”.

El funcionario explicó que el examen se hace bajo criterio médico y puede aplicarse de dos formas distintas: la primera mediante el uso de escobillones. Los profesionales toman 3 muestras que se envían a un laboratorio departamental y luego al Instituto Nacional de Salud, que son quienes comprueban o descartan los casos. El segundo es por un aspirado nasofaríngeo, que se toman a pacientes que cumplen con criterios médicos especiales.

¿Está preparado el Hospital?

Jiménez Escobar expuso que se trata de una enfermedad nueva y dentro de la labor han surgido comunicados oficiales, unos tendenciosos y otros totalmente falsos. Señaló que el 85% de los casos que tienen la enfermedad cursan sin sintomatología grave y no requieren hospitalización. Tan solo el 5% de los usuarios se complican y necesitan una Unidad de Cuidados Intensivos. “Nos hemos estado preparando: tenemos kits de atención para estos casos, trabajamos en cómo tener un stock apropiado y todos los elementos de protección necesarios, en caso de que entremos en contacto con pacientes con la patología”.

Resultado negativo

César Augusto Barajas, subdirector científico del Hospital, señaló que en días pasados ingresó al centro asistencial una paciente con síntomas respiratorios con sospecha de posible COVID-19. La paciente había realizado previamente un viaje a un sector turístico en donde tuvo contacto con personas del exterior. “Al ingresar al Hospital se inició todo el protocolo de manejo, se tomaron muestras y finalmente recibimos un resultado negativo. Recordamos que es importante que las personas que tengan algún tipo de sospecha se comuniquen a la línea gratuita nacional desde cualquier teléfono al 192 o al 018000955590”.

Patricia Afanador, jefe de salud pública, reiteró que es de vital importancia acatar las órdenes difundidas por los canales nacionales. “Hay que tener en cuenta que no todo estornudo o tos está asociada al COVID-19. Pero hay que adoptar estas medidas ante cualquier enfermedad respiratoria. No toda persona que tenga un síntoma debe acercarse al Hospital. El uso del tapabocas es solo para personas que presenten síntomas gripales. Si no los tiene, no lo use. Hay alguien que lo necesita con más urgencia”.