Tres días de música en el Socorro en honor a José A. Morales

El parque La Independencia del Socorro recibirá una vez más a los músicos finalistas del concurso a la canción inédita José A. Morales.

Aunque la idea de la alcaldía era que el evento sirviera como relanzamiento del teatro Manuela Beltrán, el objetivo no se cumplió porque las obras de terminación de la parte eléctrica y otras adecuaciones que iniciaron en abril de este año no lograron ser terminadas a tiempo. Hay que tener en cuenta que el teatro permanece cerrado desde hace 8 años por una remodelación iniciada desde entonces y que no finalizó como lo exigía el contrato.

En medio de este panorama, las autoridades resolvieron llevar el evento de nuevo a la calle 15 del parque principal, frente a la alcaldía, donde se venía realizando hasta la llegada de la pandemia.

Yadira Cala, directora del Instituto de Cultura y Turismo local, recordó que el año pasado por la emergencia sanitaria mundial, el evento se desarrolló de manera virtual, por lo que volver a reunir a las familias en torno a un concurso emblemático como el José A Morales, genera una gran expectativa.

El aforo permitido para las presentaciones será de 500 personas para las tres noches: 16, 17 y 18 de septiembre.

Noches de música

La primera velada musical preparada para mañana, iniciará a las 5:00 de la tarde con la final infantil y juvenil, con 15 menores quienes medirán su voz entonando una de las canciones del maestro José A Morales.

Cala informó que entre estos jóvenes talentos hay representaciones de Socorro, San Gil, Palmas del Socorro, Chiquinquirá, Zapatoca y Barichara.

El viernes a las 8:30 de la noche los finalistas de la categoría a la Canción Inédita le darán la acostumbrada serenata al Socorro, en donde seguramente no faltarán ‘El delantal de la China’, la canción de Morales escogida para el concurso y ‘Pueblito Viejo’, la composición con la que el maestro homenajeó a la capital comunera.

Al sábado, último día del concurso, los 12 finalistas provenientes de Oiba, Guavatá, Bogotá, Pamplona, Buga, San Gil, Pereira, Ibagué, Chiquinquirá y Socorro, se presentarán ante los jurados con su canción inédita y otra del maestro Morales, para así decidir quien será el ganador.

Reactivación económica

En el marco de la edición 28 del concurso, se desarrollará, también en el parque La Independencia, una feria del emprendimiento con más de 30 marcas locales de artesanía, moda y gastronomía, entre otros sectores.

Cala indicó que el objetivo es aprovechar este movimiento cultural para generar mayor dinamismo económico. La organización le apuesta a una ocupación hotelera del 80% durante el evento.