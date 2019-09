Socorro es protagonista en historia y cultura, al punto que un visitante se puede encontrar con una muestra artística en cualquier esquina representada por personas de distintas edades.

Vanguardia participó de un ensayo de la banda de marcha “Larga Vida”, conformada por adultos mayores entre los 70 y 92 años. Liras, platillos, bombos, redoblantes y bastones, son las herramientas que han impulsado a los abuelos a aprender, interpretar y marchar al ritmo del sonido en conjunto.

Día a día

Doña Myriam invita a una oración mientras la banda forma bajo la sombra de un árbol en el Parque Intra del Socorro.

Cada uno carga su instrumento sujetándolo con una correa de cuero sobre los hombros o a la cintura.

Doña Myriam reza en voz alta, sus compañeros la siguen atentamente. Una vez termina el momento de silencio, cada uno empieza a tocar su instrumento, aunque sin ritmo, sin sentido, sin coordinación.

Pero el gusto se ve en cada rostro: “para mí ha sido difícil tocar lira, pero el que persevera alcanza. Dios quiera el profesor nos tenga mucha paciencia porque imagínese uno a esta edad...”, dijo doña Bárbara cargando el pesado instrumento plateado. En las teclas tiene pegado un trozo de papel con algunas notas musicales: Re Re Re, Fa Fa, La La, Sol. Así inicia la canción del ‘Padre nuestro’, la primera que están montando en su banda.

Doña Bárbara asiste a la Fundación San Rafael y nunca había tenido alguna experiencia con bandas, más allá de presenciar los tradicionales desfiles por las calles del Socorro; aquellos que siempre inician en el Parque de la Chiquinquirá, atraviesan la carrera 14 y llegan hasta el Parque de la Independencia.

“Es una experiencia muy bonita y aquí estoy hasta cuando me necesiten o Dios disponga”, afirmó.

El día a día de esta mujer se divide en varios compromisos: con la banda, cita con la enfermera, con su profesora de artes y su esposo. Sonríe y enternece los ojos al mencionar que con cada espacio forma una sola familia.

“Yo vivo con mi esposo, los dos solos. Los hijos crecen y se van, es la naturaleza. Pero yo no me aburro; aprendí a hacer artesanías con material reciclable: papel, botellas, cartones de huevos y plástico. Hago unos cuadros muy bonitos”, expresó.

“Con compás, ¡Ar!”

El ‘profe’ Cristian pone orden en su grupo. Manda a posición firmes, con compás, ¡Ar! Avanza marchando el grupo. Ahora tiene más ritmo, forman hileras y filas perfectas. Algunos levantan el mentón y fruncen su ceño; otros andan encorvados.

Pero doña Josefina encabeza erguida, segura y con su mirada fija al frente. Tiene 92 años y es la tambor mayor de la banda; es decir, lleva dos bastones: uno de mando y otro que la ayuda a sostenerse, pues tiene un problema de columna y ya le han tenido que intervenir quirúrgicamente más de seis veces. Pese a los cuidados, cuenta que en uno de los ensayos sufrió una caída, pero no la detuvo.

“Soy una persona que camina gracias a Dios y a todos aquellos que se han ofrecido a ayudarme en este proceso. No tengo palabras para expresar todo lo que siento y me disculpan, pero solo hice un añito de estudio; eso fue lo que me dieron y solo iba tres días a la semana”, dijo.

Aunque mencionó que le daba pena hablar pues no creía saber expresarse, la entrevista se alargó más de la cuenta, se sonrió, hubo momentos de nostalgia y al preguntarle qué opinaba de su profesor no dudó en mencionar “es un papacito mío. No tengo más palabras” (risas).

Doña Josefina nació en el Valle de San José y al ser la mayor de sus hermanos tuvo que aprender a trabajar y cocinar. “Hoy en día los niños nacen y van a las cunas. Llegan a los 20 años y no salen de ahí; no saben lavar o agradecer por un plato de comida”, opinó la abuela.

Luego de quedar viuda a los 25 años ha dedicado su vida a compartir con sus amigas y amigos. Ha pertenecido al grupo de la Tercera Edad la mayor parte de su vida. Habla y ríe al recordar cuando la llevaron a Cartagena “a todas sus anchas”.

Fue la primera y única vez que se ha subido a un avión. Ha participado en obras de teatro, en danzas y en obras de caridad. “En esta vida he sufrido y he gozado. Ahora por ejemplo ya tengo rodillas nuevas; eso me permite estar aquí”, indicó.

El director

Cristian Galvis es profesor de música y dirige el grupo. Consiguió instrumentos de segunda mano cuando un colegio de Bucaramanga se iba a deshacer de unos cuantos; otros los compró de su presupuesto: “es un proceso con jóvenes grandes; tienen unas capacidades enormes que hay que trabajar y explotar. Es un ejercicio de motivación, de hacer un cambio en su vida y de llenarlos con una experiencia enriquecedora”.

Los ensayos se hacen todos los días en horas de la mañana, 1 ó 2 máximo. Llamó a la banda “Larga Vida” por la connotación histórica en cada uno de ellos, así como la visión a futuro de la agrupación.

“Hay momentos en que lloramos de emoción. Nunca pensé llegar a estas alturas con ellos. El menor tiene 70 años y nuestra consentida 92”, explicó.

Al ‘profe’ Cristian, como lo llaman, le ha tocado especializarse en algunos campos de atención al adulto mayor, como primeros auxilios. Trabaja de la mano de enfermera y una psicóloga, pues hay momentos de frustración donde requieren su ayuda. “A esta edad pueden ser muy susceptibles. Cualquier cosa les afecta, cualquier cosa les puede hacer daño. Por eso siempre estoy muy pendiente”, aseguró.

La banda le da una y otra vuelta al parque. Hay momentos en que pierde el ritmo y el ‘profe’ Cristian los guía con aplausos con un sonido vocal: “pam, pam, pam pam pam”.

Algunos familiares toman fotos, conocidos se acercan a saludarlos. Llega el refrigerio y sin embargo no hay descanso: mientras toman su jugo y sándwich no se detienen ante la tentación de ensayar la melodía o tomar una vaqueta y golpear el redoblante.

El intenso sol hace de las suyas y termina el ensayo con aplausos y gritos. Poco a poco bajan por el prado verde en busca de la salida. Sus miradas se levantan para despedirse unos a otros. Francisco Alirio sonría y afirma: “ojalá ya sea mañana para volver a ensayar”.