En Charta, productores de mora botan sus cosechas porque no hay vías para transportarlas

“Eso es en todas las veredas, porque la mayoría de gente el día martes había cogido la cosecha para enviarla a Bucaramanga, pero el miércoles no se pudo enviar porque no había vía, ni el jueves. Entonces ya la gente la bota porque a los arbustos hay que quitarles la mora porque si no el árbol se daña. La matica cuando echa la producción, hay que quitársela”, manifestó un agricultor de la zona.

“Allá el consumo local ya está agotado porque digamos que no son sino unos 800 habitantes y bajan mora de La Rinconada, de El Roble, de La Cristalina, la vereda El Centro, son como cinco o seis veredas productoras de mora, entonces esas cosechas no hay ni cómo sacarlas, no hay a quién venderlas porque el mercado local ya está saturado, ya se hizo mucho dulce, jugo, muchos productos, la gente ya opta por botarla porque no hay nada más qué hacer”.

Y es que la localidad, a pesar de la alta producción de mora, no cuenta con una cooperativa ni con un congelador para mantenerla en buenas condiciones mientras se logra habilitar las vías.