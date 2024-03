Colegio San Carlos tendría jornada única de educación

La jornada única iniciaría el segundo semestre de este año, sin embargo el rector sostiene que no, porque no les han acondicionado salones ni baños y no han garantizado docentes.

Personal administrativo del colegio San Carlos, de San Gil pide que se acondicionen los espacios en la sede Santa Teresita de las Américas para iniciar jornada única escolar. (Foto: Nancy Acuña R. / VANGUARDIA LIBERAL)

La Secretaría de educación de Santander, en cabeza de Nelly Mejía Reyes, anunció que la sede C del colegio San Carlos y Santa Teresita, en San Gil tendrán para el segundo semestre de 2015 la jornada educativa única.

Mejía Reyes afirmó: “Queremos iniciar el semillero con la primaria. Queremos que esos niños de la sede las Américas inicien con la jornada única donde tendrán en la tarde actividad académica de las áreas: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e idioma extranjero”.

Comentó que inicialmente se focalizaron 58 predios en Santander, salieron favorecidos 19 y focalizados para iniciar en el segundo semestre 9, entre ellos esta sede.

Aseguró la funcionaria que a los docentes se les cancelarán las horas extras. Iniciarán una jornada de dos a cuatro de la tarde y el departamento de Santander colaborará con el complemento nutricional.

Agregó que “con toda la logística que hemos tenido que desarrollar desde el Ministerio de Educación Nacional podemos decir que a enero de 2016 tendríamos 19 instituciones educativas en Santander con jornada única. En este momento estamos enviando la propuesta para la construcción de cuatro colegios que sean de jornada única, uno de ellos el de Lebrija que maneja 4.500 estudiantes”.

Aclaró que para tener jornada única las instituciones no puede tener jornada mañana y tarde y en San Gil todas tienen esa condición. La única institución que maneja una sola jornada es el Santa Teresita que labora en las horas de la mañana y es por ello que se ha seleccionado.

Habla rector del San Carlos

José Domingo Ortiz Murcia, rector del colegio San Carlos, expresó que el Ministerio de Educación Nacional había focalizado esa escuela para ese programa porque no hay jornada de la tarde. Pero tenemos el inconveniente porque la Ministra cuando habló de jornada única dijo que iba a construir un restaurante, que iban a dar a los estudiantes transporte, que iban a nombrar profesores para esa jornada única, pero nos dimos cuenta que no es así, y no se ha hecho nada y en consecuencia levantaremos un acta con los profesores para decir que en estas condiciones “no le jalamos” a la jornada única: “Si nos adecuan salones, baterías de baños, restaurante y garantizan almuerzo y los profesores, con mucho gusto implementamos la jornada única, de lo contrario no”.