Comunidad preocupada por atraso de la obra

Residentes en la calle 17 A entre carreras 5 y 6, barrio Carlos Martínez Silva de San Gil, expresan su preocupación ante los trabajos de cambio de tubería de la red de alcantarillado que se vienen ejecutando desde hace dos meses y no avanzan como estaba previsto.

Así se ve la calle 17 A entre carrera 5 y 6, en San Gil, por trabajos de cambio de tubería de la red de alcantarillado. (Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Así se ve la calle 17 A entre carrera 5 y 6, en San Gil, por trabajos de cambio de tubería de la red de alcantarillado. (Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

“Hemos visto que sólo trabajan dos obreros, no trabajan todos los días, a hoy van 4 días parada la obra y no nos dan respuesta si van a dejar así o si les falta material. No se ve el rendimiento de la obra que se suponía la entregaban en dos meses y a hoy sólo va un 25%”, dijo Gonzalo Fernández Saavedra, residente en ese sector.

Hace el llamado a Acuasan, empresa encargada de la obra, agilizarla,disponer del personal suficiente porque la calle está cerrada con escombros y por tanto no hay paso para vehículos. José Humberto Remolina Patiño, jefe de la división técnica de Acuasan respondió: en efecto se adelanta renovación de 60 metros lineales de alcantarillado en esa vía, de tubería de gres pasa a tubería PVC. La empresa no ha terminado por que se han presentado otros daños que requieren más personal pero el compromiso es arreglar ese tramo. Una vez se termine se pasa al barrio Porvenir donde se arreglarán 26 metros de alcantarillado sanitario”.