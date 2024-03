Iniciará obra de alcantarillado pluvial en la Villa Olímpica

En un proyecto que busca que las aguas lluvias de este sector de San Gil no se sigan mezclando con el sistema de alcantarillado en las fuertes temporadas de lluvias presentadas.

La obra iniciará en el estadio ‘El Palomo Silva’, continuando de manera paralela a la calle 19, para bajar por la calle 21 hasta conectar con el alcantarillado de aguas lluvias que llega al río Fonce. (Foto: Cortesía / VNGUARDIA LIBERAL)

Directivas de la empresa Acuasan realizaron una socialización con presidentes de juntas de acción comunal, en el auditorio del Seminario Conciliar San Carlos de San Gil, para hablar sobre la construcción de la obra de alcantarillado pluvial en la Villa Olímpica.

El gerente de Acuasan, Héctor Ardila Sandoval, manifestó que esta obra tendrá un costo superior a los mil 600 millones de pesos, asignados por la Gobernación de Santander por medio de un convenio celebrado con la Alcaldía de San Gil y Acuasan. Y el contratista, Fabián Oswaldo Pérez Rey, indicó que las obras iniciarán la próxima semana.

Por otra parte Jorge Enrique Herrera, habitante de Los Alpes y asistente a la socialización, manifestó que si bien la obra es necesaria, no dará final a esta situación, ya para ellos hay partes que no se tuvieron en cuenta por lo que no habría un cubrimiento total de las necesidades del sector, esperando que no sean como otras obras que han anunciado que realizarían y que después de los años no han culminado.