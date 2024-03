Un muerto y dos heridos dejó accidente de tránsito en Mogotes

Al parecer, uno de los dos vehículos invadió el carril contrario, arrojando como resultado la muerte de un hombre de 65 años y dos personas heridas.

La mujer remitida al hospital San Pedro Claver de Mogotes se encuentra en condición estable de salud y bajo observación médica. (Foto: Cortesía / VANGUARDIA LIBERAL)

Un muerto y dos heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 11 de junio, sobre la vía San Gil - Mogotes.

Los hechos se presentaron aproximadamente a las 7:30 p.m. del domingo, en el kilómetro 31 de esta importante vía, donde un vehículo Mazda 2 de placa HWL 296 de color blanco, el cual era conducido por un joven de 20 años, colisionó con un Renault 4 rojo de placas IND 93, donde se transportaban dos personas, así lo dio a conocer el mayor Leonel Medina Pacheco, comandante del Primer Distrito de Policía San Gil.

Según el Mayor, el conductor del Mazda 2 fue identificado como Daniel Felipe Gómez de 20 años, quien presentó herida abierta en la rodilla derecha y laceraciones en las manos, por lo cual fue transportado al hospital San Pedro Claver de Mogotes.

Pero la misma suerte no la tuvieron los esposos que se transportaban en el Renault 4. El conductor de este vehículo, quien fue identificado como José Gilberto Ardila Montero, de 65 años, fue auxiliado por paramédicos de la ambulancia del Hospital San Pedro Claver, y ante la gravedad de su lesión fue trasladado al Hospital Regional de San Gil, donde falleció horas después, debido al trauma craneoencefálico severo que presentaba, producto del golpe recibido en el momento del accidente.

Ardila viajaba acompañado de su esposa, Mónica Rangel de 62 años, quien también resultó lesionada y fue remitida al hospital de Mogotes.

Se desconoce cual vehículo invadió carril

Ante este trágico hecho, el mayor Leonel Medina manifestó que entre las causas del accidente podría estar la invasión de carril por parte de uno de los vehículos involucrados en este hecho, pero que aún se desconoce y está en materia de investigación, cuál de los vehículos invadió el carril contrario.



Asimismo, Policía Nacional lamenta la situación presentada y hace un llamado a los conductores de vehículos y motocicletas para que cumplan las normas de tránsito. Recomiendan no sobrepasar los límites de velocidad, no utilizar elementos distractores mientras se encuentran al volante, no manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes y hacer revisiones periódicas del estado mecánico de su vehículo.