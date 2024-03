"Aeródromo Los Pozos de San Gil ya puede operar": Aerocivil

En medio de una audiencia de rendición de cuentas a los veedores locales, la Aerocivil y la firma interventora de las obras en el aeródromo Los Pozos de San Gil aseguran que, con la pista terminada, ya puede operar.

La nueva pista, construida por la Aerocivil, tuvo una inversión de $14.900 millones, cuenta con 1.300 metros de largo y 30 metros de ancho, que permitirá que aeronaves de mayor capacidad aterricen y despeguen con seguridad y confiabilidad. (Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

La nueva pista, construida por la Aerocivil, tuvo una inversión de $14.900 millones, cuenta con 1.300 metros de largo y 30 metros de ancho, que permitirá que aeronaves de mayor capacidad aterricen y despeguen con seguridad y confiabilidad. (Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

Lamentando la ausencia del alcalde de San Gil, Ariel Rojas Rodríguez, los veedores de San Gil ratifican su inconformismo porque sea recibida la pista del aeródromo, sin terminar todos los trabajos en el mismo.

La Audiencia Pública Informativa Resultados del Ejercicio del Control Social al Proyecto Aeropuerto Los Pozos, se realizó con acompañamiento de la Contraloría General de la República y se inició con la exposición de argumentos por parte de los veedores locales, quienes manifestaron su indignación, exponiendo además la necesidad de que el municipio cuente con un aeropuerto completo.

Posteriormente, aclarando que un aeródromo es un área definida de tierra o de agua destinada total o parcialmente a la llegada y salida de aeronaves y que un aeropuerto, es uno de éstos, pero equipado con instalaciones y servicios de infraestructura especiales para el servicio de pasajeros o carga, Daniel Tenjo, director se Infraestructura de la Aerocivil, empezó su intervención en la audiencia para explicar el porqué en la ‘Perla del Fonce’ no se cuenta con un aeropuerto sino con aeródromo.

Las afirmaciones fueron captadas en medio de su exposición, pues dijo no estar autorizado para dar declaraciones a medios de información, dando a entender que hasta que no haya una terminal aérea y una torre de control avaladas, no será aeropuerto.

Esa explicación prácticamente abrió el espacio para que el director Tenjo justificara el comunicado oficial emitido por la Aerocivil el pasado 27 de julio, en que informó que habilitaba la pista construida, para que 54 compañías de taxis aéreos presten sus servicios en rutas donde no existe operación de aerolíneas comerciales, además de que en pocos días será entregada.

Y explicó que la pista terminada ya puede recibir aeronaves con capacidad de hasta 45 pasajeros y que la terminal aérea actual podría ser habilitada de manera temporal con algún mantenimiento que se le haga por parte de la Administración local.

“Queda la inconformidad porque las autoridades como la Aerocivil dicen que este ‘aeródromo’ ya queda habilitado para funcionar, para lo cual entregarán un manual con recomendaciones técnicas a la Administración municipal. No estamos de acuerdo con eso, pero igual serán ellos quienes respondan ante cualquier situación. El Alcalde no hizo presencia y queda un vacío porque envían representantes que no pueden tomar decisiones”, aseguró María Luisa Álvarez Monsalve, coordinadora de la Veeduría Ciudadana Especializada Aeródromo los Pozos.

Responsabilidad actual y posterior

Aunque no hizo presencia en la audiencia, el alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez, envió un mensaje de voz con su versión con relación al comunicado de prensa de la Aerocivil.“Ellos habilitaron la pista para vuelos privados y comerciales por la emergencia que ocurrió en San Gil, pero es clave aclarar que a la fecha en la Administración Municipal no hemos recibido las instalaciones del aeropuerto, pues ellos no han hecho la devolución de predios que cedimos para las obras y por lo mismo no somos responsables de su operación hasta tanto eso no ocurra”, argumentó al mandatario Rojas Rodríguez.Esos argumentos coinciden con los de la Aerocivil, luego de que afirmaran que ya ha habido aterrizajes en la pista, de los cuales según la entidad nacional, son los responsables a la par que con las aerolíneas. Es decir, así ocurrirá hasta tanto no sea entregado al Municipio de San Gil.