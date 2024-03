Embolatada la creación de las rampas de frenado

Alcaldía de San Gil y Gobernación de Santander explican el porqué aún no se han hecho las rampas de frenado, que se prometieron tras el trágico suceso de enero del 2017.

Pese a los reductores de velocidad en los extremos del sector El Derrumbe de San Gil y la instalación de un puesto de control, en la Alcaldía ratifican como necesarias las rampas de frenado. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

La ausencia de dinero y el hecho de que aún no hay un Plan de Desarrollo del nuevo Gobierno Nacional, sería la razón principal de que aún no se hayan asignado recursos para las rampas de frenado prometidas en San Gil.

Con relación a la ausencia de esta construcción prometida luego del trágico accidente en enero de 2017, que dejó 5 muertes, el alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, explicó que hubo varios compromisos que adquirió el Ministerio de Transporte por medio de Invías, como la instalación de un punto de control en el sector de Montecarlo que permanecería hasta que se inaugurara la variante de San Gil y aún se mantiene.

“También estuvo la construcción de las rampas de frenado, para lo cual la Gobernación de Santander se comprometió a hacer los estudios necesarios y diseños, que también ya fueron entregados y por eso ahora estamos a la espera de que Invías apropie los recursos necesarios, para lo cual entendemos que no hay dinero y que estamos en un Gobierno Nacional que no va a invertir en eso porque no lo tiene y porque no hay Plan de Desarrollo Nacional aún y por eso en nuestra gestión seguimos buscando que se cumpla ese compromiso para evitar nuevas tragedias”, aseguró el mandatario local.

Y recordó que antes de esa tragedia, en los tres años atrás se habían registrado 17 accidentes en el mismo sector (El Derrumbe) y desde entonces a la actualidad se han registrado 2 accidentes, argumentando así que las medidas tomadas (puesto de control y reductores) han sido efectivas en esa disminución, sin embargo, las rampas siguen siendo necesarias.

Respuesta del Gobierno regional

“El martes 9 de octubre estuve en el Invías e hice una petición formal al director de esa entidad, con relación a la construcción de estas rampas, para las cuales ya entregamos nuestro compromiso de entregar sus estudios y porque desde Puente Nacional hasta Bucaramanga solo tenemos contratos por $14.000 millones, cifra que es irrisoria e ínfimo para nuestra vía nacional, con el fin de que haga de una vez las apropiaciones para el 2019 y para que sea solucionada la situación de restricción en el kilómetro 1 de San Gil hacia Bucaramanga y Mogotes”, expuso el gobernador Didier Tavera Amado, durante su visita en días pasados a la capital guanentina.



Además, argumentó que luego de expresar ante el Invías que esa situación no debe seguir en la vía nacional de la región, estos se comprometieron a hacer pronto un recorrido por ese corredor, para dar soluciones.