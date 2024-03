Ni los comparendos logran mejorar la movilidad en el centro de San Gil

Jorge Ríos / VANGUARDIA

Jorge Ríos / VANGUARDIA

Los agentes de tránsito, las multas ni la posibilidad de la entrada de la grúa para recoger carros y motos de infractores, parecen ser suficientes para que los conductores sangileños cumplan las normas de tránsito.

En los dos primeros meses de funcionamiento el escuadrón de agentes de tránsito de San Gil impuso 541 comparendos. La mayores infracciones correspondieron a mal estacionados y el no tener los reglamentos obligatorios al día.

De las sanciones impuestas, 350 fueron de tipo pedagógico y se hicieron durante el primer mes. A partir de la última semana de abril las amonestaciones de tránsito empezaron a tener una connotación real y monetaria legal, de ellas van 191.

Otoniel Rondón Márquez, secretario de Tránsito de San Gil, destacó que desde marzo cuando empezaron a rodar por las calles los cinco alféreces de tránsito del municipio, el trabajo se ha enfocado en el centro del municipio, buscando descongestionar los puntos críticos y se está empezando a trabajar en otras vías neurálgicas del municipio.

Sin embargo, los comparendos y los intentos por ordenar la movilidad, parece no tener los resultados esperados, por lo menos eso es lo que opinan los conductores de servicio público del municipio.

Para ellos todo sigue igual. “Mire como esta esto. Si usted baja por la 13 hay un solo carril, va por la carrera 11 hay un solo carril, si usted sube por la calle 11 con carrera 10 un solo carril, por la carrera novena un solo carril”, dijo Alexai Correa, conductor de buseta de transporte urbano desde hace tres años.

La queja del conductor es la misma por la que se presentan las mayores sanciones: Mal parqueados.

“La congestión es la misma, no hay ninguna mejoría, la gente no respeta las normas de tránsito, paran un carro en la mitad de la vía y no pasa nada”, dijo Carlos Noreña, conductor de taxi.