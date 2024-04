Aumentan quejas por demora en licencias de construcción en San Gil

Uno de los denunciantes dijo que entre agosto y diciembre del año pasado presentó cerca de 10 carpetas y pasado el primer trimestre del año no ha logrado sacar ningún proceso adelante.

El cambio de administración municipal, la entrada en vigor del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, y una posible sobre exigencia de las normas constructivas estaría generando un retraso en la expedición de licencias de construcción en San Gil que ha generado preocupación entre los empresarios, arquitectos e ingenieros que se dedican a esta actividad económica.

Ya en febrero de este año desde el Concejo Municipal se llamó la atención sobre el tema a la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura sobre la no expedición de los documentos en los primeros meses del año.

Randy Muñoz Gamboa, concejal del municipio, advirtió que se presentan varias situaciones, algunas responsabilidad directa del despacho de Control Urbano e Infraestructura. Entre las quejas recibidas por el corporado están por ejemplo la exigencia de modificaciones a los planos que presentan los usuarios y luego cuando llegan con los nuevos documentos atendiendo las réplicas, les dicen que así ya no es.

Otra, dijo el concejal, es que muchas veces en temas arquitectónicos por conceptos mínimos hacen cambiar todo un diseño, sin tener en cuenta todas las implicaciones que eso tiene para los constructores.

Alberto Gil, arquitecto miembro de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Sur de Santander, SAISSAN, confirmó que hay funcionarios que se exceden en la aplicación de la norma y esto dificulta los procesos.

Uno de los arquitectos que trabaja con varios constructores en la presentación de los proyectos ante el despacho de Control Urbano e Infraestructura y quien pidió reserva de su identidad por temor a retaliaciones en la aprobación de las licencias, dijo que entre agosto y diciembre del año pasado presentó cerca de 10 carpetas y pasado el primer trimestre del año no ha logrado sacar ninguno adelante y no tienen ningún tipo de información. “En algunos casos solo me entero de que los van a archivar porque me acerco a preguntar, pero no me notifican y no me piden modificaciones” aseguró.

Un tema adicional que ha generado disgusto en el gremio fue el regreso de carpetas que ya estaban listas y aprobadas para la expedición de las licencias a finales del año pasado y con la nueva administración municipal fuero regresadas a revisión por conceptos técnicos.

Luis Carlos Buitrago, secretario de Control Urbano e Infraestructura, dijo que del año pasado encontró 234 carpetas y de ellas 78 ya tenían el visto bueno, estaban liquidadas o tenían la resolución. “Lo que hicimos fue que al tener ciertas diferencias en los conceptos técnicos que fueron emitidos, por cuidarme en salud hice algunos requerimientos y se hicieron las respectivas correcciones”.

Según el funcionario, 39 de estas licencias reevaluadas ya fueron entregadas a los usuarios y 3 están a la espera de ser reclamadas.

Muñoz cuestionó estos procedimientos porque se supone que cuando se expide la liquidación y la resolución es porque ya está todo listo para la expedición de la licencia y no se entiende que por “cuidarse en salud” se vuelvan a hacer requerimientos.

Un factor adicional en el retraso es el análisis de las condiciones normativas del nuevo PBOT del municipio aprobado en diciembre de 2023 y que se cambió luego de 21 años.

Julián Urrea, presidente de SAISSAN, dijo que vienen trabajando con la administración municipal en el análisis y la capacitación para entender el nuevo documento que establece una serie de normas a las que los constructores se deben acoger.

Jaime Mancilla, arquitecto, confirmó que efectivamente la aprobación va más lenta de lo normal y en eso el nuevo PBOT con sus modificaciones e implicaciones tiene una buena parte de la razón.

En medio de todas las razones, lo cierto del caso y en lo que están de acuerdo todos es que las demoras en los licenciamientos afectan a uno de los tres principales sectores económicos del municipio, reduciendo la generación de empleo, la dinámica en la compra y venta de materiales de construcciones, la comercialización de lotes y la venta de nuevos proyectos, entre otros renglones de la economía.

El secretario de Control Urbano e Infraestructura sangileño expresó que entre licencias de construcción (57), subdivisión (26) y propiedades horizontales (35), su despacho ha recibido este año 118 radicaciones.

De esas ya fueron resueltas 15 que aún no fueron reclamadas por los propietarios. Así mismo, el funcionario aseguró que luego de recibir la documentación con los pagos correspondientes la licencia debería ser expedida en 45 días hábiles, siempre y cuando no se presenten observaciones durante la evaluación.

En san Gil el número de licencias de construcción aprobadas fue de 382 en 2020, 436 en 2021, 310 en 2022 y 296 hasta noviembre de 2023, antes del empalme entre la administración saliente y entrante.