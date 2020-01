Las altas temperaturas que por este tiempo afectan a la región tienen en ‘jaque’ a los cultivadores de frijol y maíz de San Gil. Estos agricultores registran pérdidas parciales de sus cultivos por la falta de agua. Estos cultivadores hicieron un llamado a la Administración Municipal en busca de ayuda ante las deudas contraídas con los bancos y que esperaban pagar con una cosecha que no obtendrán.

Los ojos de Hugo Beltrán al ver sus cultivos hablan por sí solos. Lo que sería su primera cosecha del año hoy se derrumba por la sequía. “Gracias a Dios estos días ha llovido un poquito, sino ya no había nada. El plato para los hijos no da espera y las cuentas hay que pagarlas. Ahora no sé qué vamos a hacer”. Camina acelerado hacia la labranza que aró con su esposa. Decidieron sembrar fríjol porque “se vende bien”, es un producto que no requiere mucha inversión, pero sí muchos cuidados. Por supuesto, considerable agua para su desarrollo.

Vanguardia habló con Rafael Norberto Acosta, secretario de Desarrollo Económico de San Gil, a propósito de la primera mesa de trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Acosta invitó a los campesinos a exponer sus problemáticas y así conocer y reconocer el daño causado por la sequía.

“La buena noticia es que estamos trabajando con una entidad bancaria para alivianar los créditos que tienen vigentes estos productores y lograr hacer algún tipo de condonación. Así mismo, hay que revisar el plan ambiental municipal, para articularlo con el plan de desarrollo”.

El funcionario agregó que es importante revisar el fondo de calamidades agropecuarias. Allí, dijo, debe haber recursos disponibles para ayudar a personas del sector rural. Hasta el momento se habla de 75 afectados en veredas como Chapala, La Laja, Montecitos, Guarigua, entre otras. Allí se congregan los mayores cultivadores de fríjol quienes a pesar de las lluvias de los últimos días, no han logrado solucionar las dificultades irreparables en sus cultivos.

Heiner Rueda, director del Banco Agrario San Gil, dijo a este medio estar trabajando de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el sector cafetero, entre otros, con el fin de trazar una ruta que pueda engranar todo el sistema agropecuario del municipio y así dar solución financiera productiva. “A las personas que han sido damnificadas por algún evento natural hay que decirles que estamos llegando con soluciones de manera práctica. El campo está expuesto a muchas situaciones de orden externo y son amenazas que difícilmente podemos controlar. Estamos prestos a ayudarlos”.

Explicó que el Banco tiene políticas que son muy flexibles para solucionar créditos. Pero recomendó que el usuario debe dar aviso a la entidad sobre su situación para proveer una solución: desde correr la cuota, modificar el crédito o unificar obligaciones.

“Son casos particulares que se deben analizar con los productores. Si se identifican y realizan a tiempo el tema, no les va a quedar ninguna marcación negativa en centrales de riesgo o algo que los pueda imposibilitar para seguir trabajando con la entidad”.