Animalistas piden cancelar corridas de toros en Charalá, Santander

Este 3, 4 y 5 de julio, en la plaza de toros José Antonio Galán, en Charalá, tendrá lugar la corrida de toros que todos los años se realiza en el marco de las Ferias del municipio.

El evento, publicitado como “las tradicionales corridas de toros en Charalá", cuenta con los espectáculos de seis ‘poderosos toros casanareños’ y seis ‘terroríficos toros llaneros, acompañados de un show que definen como ‘la parte cómica’.

Sin embargo, para el animalista Orlando Beltrán ya no son tradicionales pues durante dos años no se hicieron, por lo que realizará un derecho de petición para que el evento no se haga.

“La idea es frenar el evento porque la Sentencia C-666/10 es clara y establece que solo se realizan en cualquier municipio siempre y cuando no haya interrupción en su periódica realización. Estoy mirando jurisprudencialmente a ver si tiene lugar una tutela. Queremos que interrumpan ese espectáculo de horror”, indicó Beltrán.

El animalista explicó que se tratan de tres novilladas, que calificó como crueldad con los animales, que persisten en algunas zonas del país y que pueden terminar en tragedia, como lo ocurrido el pasado domingo en El Espinal, Tolima, que dejó 14 muertos y más de cien heridos.

“Siguen como si nada realizando esos espectáculos y ahora pasando por encima de la Ley. Habrá que ver además si invirtieron dinero público en adecuar la plaza de toros, lo que sería ilegal”, dijo Beltrán.

Al respecto, Edilson Areas Silva, alcalde de Charalá, indicó a Vanguardia que la cultura taurina se vive en el municipio históricamente.

“Durante nuestras ferias y fiestas está la programación de toros. Siempre ha sido así. Entiendo que hay ciertas reservas con lo que pasó (en Tolima) pero nuestra plaza es en concreto y no habrá riesgos”, explicó.

Arias dijo que otra de las diferencias con las corralejas tiene que ver con que no habrá toros a muerte, ni toros al público.

En las corralejas, indicó el mandatario, los organizadores arman la estructura en palos o tablas hasta de tres pisos “y el público bajaba a torear, pero en Charalá no está aprobado”.

El Alcalde explicó que no se cancelarán los eventos taurinos pues esto representaría una pérdida económica para los organizadores.

“Tenemos la actividad ganadera más importante de la provincia Guanentina. Estamos a muy pocos días del evento y los empresarios tendrían pérdida porque ya todo el tema logístico está listo”, comentó

Además explicó que en 2019 sí hubo corridas de toros y que solo se cancelaron en los dos años de pandemia, cuando era prohibido realizar eventos como las ferias y fiestas de los municipios.