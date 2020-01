Hasta el cierre de esta edición, el virus del dengue en Colombia ya había cobrado 18 vidas, según un comunicado del Instituto Nacional de Salud, INS. Autoridades encendieron las alarmas en todo el territorio nacional pues aseguran que la cifra de contagiados supera las 8 mil. ¿Cómo están las estadísticas en San Gil?

Vanguardia consultó con Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de Salud, quien mencionó que el último caso considerado como grave registrado en el municipio fue en el año 2017. En 2019 se presentaron 211 casos de dengue normal y en lo que va del 2020 se han reportado 12. “Ninguno de estos casos ha sido de consideración. Todos han presentado una sintomatología particular, sí de dengue, pero ninguno que se haya tenido que lamentar. Consideramos que eso se debe a que la gente ha tomado mayor conciencia en cuanto a esta enfermedad y ha asumido responsabilidad en cada uno de sus espacios en lo que corresponde a limpieza, control y aseo de represamientos de agua, además de protección”.

Al hablar del panorama nacional de la enfermedad, el INS calificó como alarmante el aumento de casos registrados en los últimos 30 años, pasando de 30.000 a 50.000. Ante la emergencia, el ministro de Salud encargado, Iván González, pidió en las últimas horas que los colombianos estén atentos a cualquier sintomatología y tomen las debidas precauciones para evitar contraer el dengue.

Margarita Lucía Vega Roberto acertó en la opinión de González y recordó que las confiables cifras de los últimos años en San Gil se deben a un trabajo de promoción y prevención a través de la Atención Primaria de Salud, tanto en el sector urbano como rural. “Hay que hacer énfasis en el aseo y limpieza de espacios como agua estancada, llantas, materas, baldes, piletas, entre otros lugares donde se pueda estancar el agua. Pero no se trata solo de tirar el líquido, sino también de lavar con cepillo las superficies para que el mosquito no pueda sobrevivir”. Explicó que la enfermedad se contagia por un virus que transmite un mosquito infectado. Es más común en áreas cálidas y húmedas. Los primeros síntomas tienen que ver con dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y músculos, y sarpullido. Pese a que no hay un tratamiento específico, la mayoría de las personas se recupera en un par de semanas. Profesionales recomiendan tomar abundante agua y tomar medicamentos para controlar la fiebre.

La funcionaria señaló que la capital guanentina está ofreciendo constante atención a través de sus EPS y que es recomendable acudir al médico ante cualquier signo de alarma: decaimiento, vómitos incontrolables, dolor abdominal, moretones en la piel, sueño excesivo y/o sangrado abundante en encías y heces.