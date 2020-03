Según los gerentes de las plazas de mercado de San Gil y Socorro hay suficiente abastecimiento de alimentos. Camiones de distintas partes del país siguen llegando a los municipios con productos agrícolas, bajo ciertas restricciones. En la plaza de la capital guanentina todo el personal debe usar tapabocas, guantes y antibacterial. En Socorro la medida es aún más estricta pues no permiten la entrada a menores de 14 años ni adultos mayores de 60.

San Gil

Edgar Paredes Gutiérrez, gerente de la Plaza de mercado de San Gil, dijo a Vanguardia que han estado muy atentos a los requerimientos necesarios para mitigar la propagación de COVID-19 en el municipio. El lugar es uno de los más visitados en el sur de Santander y pide a las familias abstenerse de acudir al centro comercial en grupos familiares. “Hemos estado hablando directamente con la gente y compartimos volantes con información necesaria sobre cómo deben prevenir y atender indicaciones frente a la pandemia. Ordenamos que todos los puestos en donde se comercializa frutas y verduras, así como consumo de alimentos, que deben hacer uso de tapabocas y exigimos el lavado constante de manos”.

En cuanto al descargue de los camiones, Paredes Gutiérrez advirtió que utilizarán un parqueadero para que sea allí a donde lleguen los productos y sean repartidos a mayoristas. Esta medida, explicó el funcionario, se aplicará teniendo en cuenta que los conductores vienen de otros departamentos y podrían alterar la cifra en ceros, que hasta el cierre de esta edición se había mantenido, de contagios con coronavirus en San Gil. La entrada de los vehículos iniciará a las 2 de la mañana e irá hasta las 3 de la tarde.

En cuanto a los productos de la canasta familiar dijo que hay suficientes frutas, verduras, hortalizas y demás alimentos para la población. Señaló que los precios se han mantenido y que los horarios de atención del establecimiento seguirán de la misma forma: desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. “Hay que pedirle a la gente que por favor, aunque hay suficientes productos, sean moderados al llevar. Piensen en lo que necesitan realmente en sus hogares porque hablamos de alimentos perecederos. Los precios se mantienen y advertimos a los vendedores que a quien intente alterarlos o cobrar más por ellos, se le hará llamado de atención y tendrá posibles consecuencias”.

Socorro

Azucena Suárez Martínez, gerente de la Plaza del Mercado del Socorro, señaló las medidas que ya están rigiendo en el municipio. Recomendó a la comunidad implementar “telemercado”, es decir que pidan a domicilio sus alimentos, sin necesidad de salir de casa. “El mercado campesino se habilitará solo los días miércoles de 6 a.m. a 2 p.m. El resto de la plaza no estará en funcionamiento durante esa jornada. De jueves a martes el resto del lugar se habilitará en ese mismo horario. No habrá servicio de parqueadero y está prohibida la entrada a menores de 14 años, así como a mayores de 60”.

La funcionaria recomendó evitar las aglomeraciones y hacer uso de tres entradas habilitadas: puerta principal sobre la calle 13, puerta de acceso sobre la carrera 16 y una más sobre la calle 12 con esquina. Además, evitar el acceso si tiene síntomas gripales, y hacer uso de tapabocas y guantes de ser necesario.