El pasado 26 de julio fuertes lluvias dejaron en San Gil un niño muerto, más de 18 personas heridas y cerca de 130 damnificados, en su mayoría los residentes del barrio Paseo del Mango.

Siete meses después de la avalancha que destruyó viviendas, arrastró bienes y árboles, los habitantes de este sector del municipio levantan sus hogares y manifiestan que después de lo ocurrido aún no tienen respuestas.

Óscar Mauricio Silva Cadena, habitante de Paseo del Mango, afirmó: “Lo más triste de la vida es que cuando ocurrió la avalancha llegaron todos a visitar y prometer ayudas, pero después de un tiempo cada persona ha tenido que reponerse con sus propios medios”.

Con un préstamo bancario, Silva ha levantado muros, columnas y reparado su vivienda a cuentagotas y después de siete meses de lo ocurrido se prepara para terminar los toques finales de los trabajos. “Hemos acudido a todos los frentes para recibir ayudas y arreglar nuestros hogares, el daño que se generó fue causado por la mano del hombre y no encontramos apoyo en ninguna entidad”, añadió.

Pobladores de este sector esperan informes técnicos y adelantan acciones legales contra los presuntos culpables de la avalancha que destruyó gran parte de sus viviendas.

Sin embargo, habitantes del sector aseguran que no se han tomado correctivos suficientes para que este hecho no vuelva a suceder. María del Carmen Díaz, afectada del Paseo del Mango, comentó: “Vivimos con temor de que se repita, se hicieron algunos arreglos en las tuberías y el depósito de aguas pero no conocemos bien qué trabajos se están realizando. Las familias de este sector con sus propios medios han trabajado por arreglar sus casas, luego de que pasó la emergencia nos visitaron y posteriormente quedamos como aislados”.