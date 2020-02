La falta de ejercicio y los malos hábitos alimenticios están haciendo que cada vez aumente el riesgo de que un sangileño presente enfermedades cardiovasculares o diabetes. Un total de 2.351 usuarios hacen parte de programas de riesgo cardiovascular y diabetes en San Gil.

Yesid Andrés Mantilla tiene 32 años y desde hace más de cinco tiene una rutina que se ha convertido ineludible si quiere mantener su salud estable y en el peor de los casos, si no quiere poner en riesgo su vida. Cada mañana y cada noche debe tomar una pastilla que le ayuda a controlar su hipertensión. Debe caminar mínimo media hora diaria, todos los días, y además ya no es amigo de las comidas grasosas, salsas, gaseosa y harinas. Debe regirse a una dieta estricta. Cuenta a Vanguardia que en algunas oportunidades ha olvidado tomarse la pastilla de la mañana y que durante el día su salud física se ve afectada.

“Me da dolor de cabeza, pero es algo terrible. Náuseas, me late el corazón mucho más rápido. Es duro el pensar que uno tenga que hacer algo diariamente para mantenerse vivo. Mi cuerpo siente el cambio de inmediato, incluso si no me tomo una de esas pastillas un par de horas después de lo habitual”, explicó.

Como Mantilla miles de personas tienen que llevar ese estilo de vida en la capital de la provincia guanentina. La Secretaría de Salud local ha señalado que ha hecho énfasis en este tipo de enfermedades, que son las que aquejan a los sangileños con más frecuencia. Tener una buena alimentación y ejercicio se ha convertido en tal vez una de las medicinas más acertadas.

Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de salud, explicó que cada uno de ellos ha tenido direccionamiento con las diferentes EPS e IPS. Un cambio en los hábitos de vida, promoción y prevención en la parte nutricional, hacen parte de la guía. “De esta manera promovemos una mejor calidad de vida y prevenimos que los índices de esas enfermedades aumenten”.

Padres e hijos

Por otra parte, la funcionaria expresó su preocupación ante la presencia de enfermedades mentales que han llevado a niños y jóvenes a pensar e intentar suicidarse. Hizo un llamado a los padres de familia a empoderarse y fortalecer la unión familiar, y así evitar problemas de abusos, consumo de sustancias psicoactivas y deserción escolar.

“Hay adultos que están más preocupados por llenar a los hijos con cosas materiales y esto es un mal entendido, si hablamos de calidad de vida. Señalan que no quieren que a sus hijos les falte lo que a ellos les faltó, pero están dejando a un lado el pasar tiempo con papá y mamá”, opinó Vega Roberto. Puntualizó que este tipo de dificultades se empiezan a erradicar en el momento en que los padres les den calidad de tiempo a los hijos.