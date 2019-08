En el marco del paro nacional, docentes de la provincia de Guanentá llevaron a cabo un plantón frente a las instalaciones del Palacio de Justicia del municipio de San Gil. En la jornada se interpusieron más de 20 tutelas y 60 derechos de petición. “La idea es que esta gran tutelatón nos ayude a resolver la crítica situación que vive el magisterio en materia de salud”, mencionó Ingrid Ballesteros Vásquez, integrante del sindicato de educadores de Santander.

Los docentes buscaron durante la jornada defender los derechos a la vida y la salud, pues según manifiestan, han tenido dificultades a la hora de acceder a medicamentos, citas especializadas, exámenes e intervenciones quirúrgicas. “Tengo remisiones a especialistas que no me han aprobado, ya llevo más de ocho meses en eso. Insistimos, presentamos derechos de petición y no hubo respuesta”, mencionó Serafina Mejía Sánchez, una de las docentes que interpuso una tutela.

La seguridad social de los educadores públicos del país està configurada dentro del régimen especial. Es decir que no está sujeta a las EPS y tiene una cobertura diferente. En el caso de Santander el prestador del servicio es la UT Integrada Foscal Cub.

En la manifestación los docentes resaltaron su preocupación por el estado en el que se encuentra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y su funcionamiento económico.