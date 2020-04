Dos días a la semana cada sangileño podrá salir a practicar una actividad física, según su último número de la cédula. Así quedó establecido en la circular 001 de 2020 del Instituto de Deportes y Recreación de San Gil, Inder.

El director de esta entidad, Armando Villar Ruiz, explicó que ajustándose al decreto nacional 593 de 2020, se decidió el horario en que los residentes del municipio podrán salir de sus casas a caminar, montar en bicicleta, trotar o correr.

De esta manera, las personas que tienen entre 18 años y 60 años de edad, cuyos documentos de identidad termina en 1 y 2 podrán salir los lunes de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. y los miércoles de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Para los ciudadanos cuyos últimos dígitos son 3 y 4, los días y horarios asignados son: Lunes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y jueves de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. Los números de cédula terminados 5 y 6 tienen asignados los martes de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. y los jueves de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

En el caso de los documentos que finalizan en 7 y 8, las personas podrán salir los martes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y viernes de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. Por último, los números 9 y 0 tienen habilitados los miércoles de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. y los viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

En cualquier caso, Villar aseguró que solo se podrá salir a un kilómetro del lugar de residencia, no se podrán usar los escenarios deportivos y cada persona deberá llevar su cédula.