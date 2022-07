La posible construcción de una Pequeña Central Hidroeléctrica, PCH, en el río Mogoticos es el proyecto que más cuestionamientos ambientales recibe en la actualidad en la provincia Guanentá.

Tanto así que en hasta los concejos y alcaldías de San Gil y Mogotes se pusieron de acuerdo para acompañar a los ambientalistas y las comunidades que gritan a no, no y no a la PCH.

En medio de las protestas públicas y la incertidumbre por el proceso licitatorio , les contamos las características del proyecto, los cuestionamientos, las ventajas y el futuro.

¿Cómo funciona?

La PCH del río Mogoticos bautizada Renacer es un proyecto presentado por la Empresa Hidroturbinas Delta SA que en 2018 inició el licenciamiento ambiental ante la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entidad encargada de evaluar y verificar los estudios y diseños del proyecto, decidiendo si es viable o no ambientalmente.

Según los documentos presentados ante la entidad, la estructura iniciaría con una boca toma ubicada en el río Mogoticos en el sector de la vereda Las Vegas de Mogotes, a un altura de 1.575 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí, después de pasar por túneles de conducción, un desarenador, un cuarto de máquinas y dos turbinas, el agua volvería al afluente 6,3 kilómetros más abajo, en jurisdicción de San Gil, en la vereda Cañavera.

En todo este proceso se impactarían las veredas Vegas y San Roque de Mogotes, Cañaveral alto y bajo de San Gil, así como la vereda Macanillo de Curití.

En la construcción de los 6,3 kilómetros se infraestructura se generarían 200 empleos en 2 años y durante los 50 años siguientes la planta operaría con 12 trabajadores.

La inversión en el proyecto sería de $125.293 millones y los 16,3 mega vatios que generaría deberían ser introducidos al sistema eléctrico a través de la subestación de energía de San Gil ubicada a13 kilómetros o la de Cabrera a 22,7 kilómetros.