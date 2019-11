En 2020 ya habrán finalizado obras en el Aeropuerto Los Pozos de San Gil

El Alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, habló con Vanguardia sobre algunos proyectos que han venido avanzando en la “perla del Fonce”. El mandatario se refirió a cómo va el tema del Aeropuerto Los Pozos y anunció también que en diciembre iniciarán las obras de la variante, luego de que la constructora recibiera licencia ambiental.

“Pedimos al Gobierno Nacional la liquidación del convenio que firmó la Aerocivil con el municipio de San Gil por un valor de 15 mil millones de pesos, que hace referencia al cerramiento y pavimentación de la pista del Aeropuerto Los Pozos. Cabe informar que la Gobernación de Santander ya tiene en página la licitación para adjudicar la terminal de pasajeros del mismo. Se está adjudicando el contratista y entre los meses de diciembre y enero ya se estarán terminando las obras. La vía pavimentada ya llegó hasta el aeropuerto, lo que significa que en unos 6 o 7 meses quedará finalizado el proyecto”, dijo a este medio Rojas Rodríguez.

Otras obras

El primer mandatario de los sangileños se refirió al adelanto del proyecto de lo que será la variante. Contó que Invías habría anunciado que en diciembre próximo iniciarán las trabajos de acuerdo a lo planeado con el director de la obra: “Iniciarán con la construcción del puente en el Río Fonce en inmediaciones de la vía Cabrera y Pinchote; esto quiere decir que San Gil no tendrá ningún problema de movilidad y tampoco afectará el comercio en la temporada alta, pues la variante no va a cruzar el casco urbano, excepto por Villas de Monchuelo, sitio conocido como “La Peña” hacia Barichara.

Por otro lado, Ariel Fernando Rojas se expresó ante la desaprobación por parte de la Dirección de Patrimonio del proyecto de conservación y mejoramiento de la carrera 7 entre calles 10 y 15, así como de la calle 13 entre carreras 6 y 7. Señaló que los recursos no serán ejecutados, por lo tanto no serán desembolsados por el crédito: “Fue una obra que no se pudo ejecutar; entonces solo quedará pavimentada desde la calle 7 hasta la calle 10. Fue algo que no contempló el municipio de San Gil”.