La vía que comunica al municipio de San Gil con Cabrera se encuentra en mal estado. En los últimos días los vehículos se han quedado atascados en el lodo y han tenido dificultades para transitar por el sector. Mauricio Quintero, quien tiene 22 años trabajando como transportador, señaló que “como rasparon la vía y no le tiraron material, está intransitable”. En el recorrido de San Gil a Cabrera, que usualmente le toma una hora, en los últimos días se ha gastado tres. “Ayer salí a las 5:30 a.m. y llegué como a las 9 a.m.”.

El mal estado de la vía afecta también a los agricultores y los habitantes de las veredas Ojo de Agua, Volador y Cucharo. Ramiro Santos Ayala, un habitante de la vereda Ojo de Agua, mencionó que sacar ayer su carga de pepino hasta San Gil fue toda una odisea, pues requirió que le ayudaran a empujar su carro en varios tramos.

Esta situación no es reciente y se genera cuando se acrecientan los lluvias. La comunidad ha solicitado durante varios años la pavimentación de la vía, pero no se ha realizado. “Yo tengo 50 años, aquí me crié, siempre he escuchado que van a pavimentar y no han hecho nada”, mencionó Santos Ayala.

Administración

Erika Viviana Ballesteros Balaguera, secretaria de Control Urbano e Infraestructura de San Gil, afirmó que esta vía es secundaria y que el mantenimiento de la misma le corresponde al departamento. “Nosotros a través del despacho del alcalde y la Oficina de Control Urbano le hemos enviado a la Secretaría de Infraestructura de Santander solicitudes en varias ocasiones para que envíen maquinaria amarilla. Esto con el fin de hacer el mantenimiento”.

Para solucionar el problema que se presenta actualmente, la secretaria señaló que están haciendo gestiones con la Administración de Cabrera. “Sabemos que ellos tienen también una máquinaria. Les solicitamos que vengan para que podamos realizar un raspado y un mejoramiento de esta vía”, destacó la funcionaria.